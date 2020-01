EEUU impone nuevas sanciones relacionadas con Corea del Norte

Washington, 14 ene (Sputnik).- EEUU impuso este martes nuevas sanciones relacionadas con Corea del Norte, informó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) del Departamento del Tesoro del país norteamericano.

«BEIJING SUKBAKSO, Tienda Qixingmen, Apartamento No. 8, Fangcaodi West Road, Distrito Chaoyang, Beijing 100020, China … Liangzi Zu Way (Nivel del suelo, Puerta Blanca), No. 42, Gangshan Road, Distrito Shunyi, Beijing 101300, China; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210 [RPDC3]», informó la OFAC.

Las sanciones también están dirigidas a la Corporación Comercial Corea Namgang en Pyongyang, debido al riesgo de sanciones secundarias, según la OFAC.

«La continua exportación de Corea del Norte de los norcoreanos como trabajadores ilícitos es parte de un intento continuo de socavar y evadir las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU (UNSCR) 2375 y 2397; los Estados miembros de la ONU estaban obligados a expulsar a todos los trabajadores norcoreanos antes del 22 de diciembre de 2019, de manera consistente con la RCSNU 2397», dijo el comunicado.

El Departamento del Tesoro también dijo que la Corporación de Comercio de Namgang (NTC) fue sancionada por su participación en la exportación de trabajadores de Corea del Norte, incluso para generar ingresos para el Gobierno y el partido gobernante de Corea del Norte.

«NTC también fue designado hoy de conformidad con la Ley de Sanciones y Mejora de Políticas de Corea del Norte de 2016, enmendada por la Ley de Contrarrestar a los Adversarios a través de Sanciones («NKSPEA») por haber participado, facilitado o sido consciente, directa o indirectamente responsable de la exportación de trabajadores de Corea del Norte de una manera destinada a generar ingresos significativos, directa o indirectamente, para uso del Gobierno de Corea del Norte o del Partido de los Trabajadores de Corea», informa el comunicado.

El Departamento del Tesoro señaló que NTC ha tenido trabajadores en varios países, incluidos Rusia, Nigeria y Medio Oriente, y está involucrado en el ciclo logístico de los trabajadores exportadores y maneja las visas, pasaportes, salidas y empleos en el extranjero del personal de Corea del Norte.

«El personal de NTC luego repatria los fondos a Corea del Norte, algunos de los cuales se envían directamente al Gobierno de Corea del Norte», dijo el comunicado.

El Departamento del Tesoro dijo que también designó a Beijing Sukbakso para brindar apoyo a NTC y Namgang Construction.

«La OFAC también designó a Sukbakso de conformidad con NKSPEA por haber participado, contribuido, asistido, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico a NTC», dijo el comunicado.

Namgang Construction fue designado por la OFAC de conformidad con la orden ejecutiva 13722 el 2 de diciembre de 2016 para exportar trabajadores de Corea del Norte a Oriente Medio y Asia, incluidos los trabajadores exportadores para generar ingresos para Corea del Norte y el gobierno y el partido gobernante, agrega el comunicado. (Sputnik)