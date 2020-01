El corresponsal de Sputnik Manuel Regalado fallece en Moscú a los 40 años

Regalado se unió al equipo de Sputnik en mayo de 2016. Entre los años 2006 y 2012 trabajó en los diarios El Mundo, Expansión y Marca.

«En la redacción de Sputnik estamos profundamente conmocionados por lo sucedido. ‘Tito’ Regalado era un gran amigo de todos los trabajadores de la agencia. Era una buena persona. Su fallecimiento es una tragedia personal para la familia y para los allegados de Manuel».

Tito, como era conocido entre sus allegados, era una persona alegre y cordial. En los años que trabajó para Sputnik realizó un aporte inestimable para la agencia. Su labor y profesionalidad es y será un ejemplo a seguir para todos nosotros.

Sputnik expresa a sus familiares sus más sinceras condolencias por el fallecimiento de Regalado.

Por su parte, el representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) para la libertad de prensa, Harlem Désir, transmitió sus condolencias por el fallecimiento de Manuel Antonio Regalado Sánchez.

«Apesadumbrado por enterarme de la muerte del periodista de Sputnik Mundo Manuel Regalado ayer en Moscú, Rusia», tuiteó.

Saddened to hear about the death of @SputnikMundo’s journalist Manuel Regalado yesterday in Moscow, #Russia. I am looking for more information about the circumstances of his death. I express my condolences to his family and colleagues.

