Trabajadores de emergencia tratan a 26 pacientes por caída de combustible de avión en EEUU

Washington, 14 ene (Sputnik).- Trabajadores de emergencia en el estado de California (EEUU, oeste) trataban a 26 pacientes el martes que resultaron heridos cuando un avión arrojó combustible sobre el patio de una escuela, dijo el Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles en un comunicado.

BREAKING: Delta Flight 89 dumps fuel on approach to Los Angeles International Airport; fire crews are assessing dozens of children at a Cudahy elementary school pic.twitter.com/o065Mt7ICp

— BNO News (@BNONews) 14 de enero de 2020