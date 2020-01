Las astronautas Koch y Meir de la EEI salen al espacio exterior (vídeo)

Moscú, 15 Ene (Sputnik).- Las astronautas de la NASA Christina Koch y Jessica Meir realizan juntas la 62 caminata espacial para seguir con el proceso del reemplazo de las baterías en el sistema de energía solar de la Estación Espacial Internacional.

La agencia espacial estadounidense destacó en un tuit que es la primera vez en el año 2020 que se realiza una misión al espacio exterior de la estación internacional.

It’s almost here! Start 2020 off right by joining us live for the first #spacewalk of the year. 👩‍🚀👩‍🚀 Watch at https://t.co/0tGwqaSya3 and tweet your questions with the hashtag #AskNASA! https://t.co/CkUYTWgsUK

— Johnson Space Center (@NASA_Johnson) 15 de enero de 2020