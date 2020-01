Putin insta a las cinco potencias nucleares a garantizar la seguridad en el planeta en mensaje anual a la Asamblea Federal rusa (vídeo)

El mandatario hizo balance de la situación del país y trazó las principales líneas de actuación en política interior y exterior.

Putin insta a las cinco potencias nucleares a garantizar la seguridad en el planeta

Putin, llamó a las cinco potencias nucleares –China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia– a velar por la seguridad en el mundo.

«Son estas potencias las responsables por el mantenimiento y el desarrollo sustentable de la humanidad», dijo el mandatario en su mensaje anual al Parlamento.

Putin señaló que «los cinco países fundadores de la ONU tienen que predicar con el ejemplo» y evitar conflictos globales.

«Estas naciones deben (…) renovar los enfoques para garantizar la estabilidad que tomen en cuenta los nuevos aspectos de las relaciones internacionales modernas», remarcó.

En cuanto a la capacidad defensiva de Rusia, Putin puntualizó que se fortaleció la seguridad nacional oportunamente.

«Por primera vez en la historia de las armas nucleares, Rusia no va a la rezaga, al contrario las otras potencias solo están empezando a crear las armas que Rusia ya posee», dijo.

Desde diciembre de 2019 Rusia completó su arsenal con cañones láser Peresvet, está ampliando la red de bases aéreas para los aviones que portan los misiles hipersónicos Kinzhal y empezó la producción en serie de los avanzados misiles Avangard.

En 2020 comienzan las pruebas de vuelo del nuevo misil intercontinental Sarmat.

Si bien, dijo Putin, este material militar garantiza la seguridad de Rusia por lo menos una década, el país «no debe dormirse en sus laureles».

«Tenemos que avanzar y desarrollar nuevos equipos y sistemas de nueva generación previo análisis de lo que sucede en este ámbito en el mundo», apostilló.

Cambios en la sociedad rusa

Putin constató una clara demanda de cambios en la sociedad rusa.

«Ahora en nuestra sociedad se observa claramente la demanda de cambios, el pueblo quiere el desarrollo y busca avanzar», dijo Putin en su mensaje.

El mandatario ruso enfatizó que «el ritmo de los cambios debe aumentar cada año».

«Y el resultado para lograr un nivel de vida adecuado debe ser tangible para los ciudadanos», indicó.

Descenso de la natalidad

El presidente ruso alertó de un descenso de la natalidad en el país.

«Gracias a las medidas que tomamos, desde la mitad de los años 2000 logramos unos resultados demográficos positivos, y hasta llegamos en cierto periodo al crecimiento natural de la población«, dijo Putin.

Explicó, no obstante, que «los que crean familias ahora son las personas de las generaciones poco numerosas de los años 1990» y por eso «los nacimientos han vuelto a caer» lo que significa que Rusia en la actualidad «atraviesa un periodo demográfico complicado».

«El índice clave como la tasa de fertilidad (…) en 2019 se situó, según estimaciones preliminares, en 1,5. ¿Si es mucho o poco? Para nuestro país es poco», dijo.

En este sentido el presidente ruso llamó a «garantizar para la mitad de la década un crecimiento natural de población estable».

El líder ruso destacó que el destino de Rusia y sus perspectivas históricas dependen de la situación demográfica.

Cambios en la Constitución

Rusia no necesita una nueva Constitución ya que el potencial de la Carta Magna vigente no se ha agotado todavía, declaró.

«Hoy en día varias asociaciones políticas y sociales plantean la cuestión de adoptar una nueva Constitución. No creo que sea necesario: el potencial de la Constitución del año 1993 no se ha agotado«, dijo Putin.

El presidente expresó la esperanza de que los principios fundamentales del orden constitucional sigan siendo una base sólida para la sociedad rusa durante las próximas décadas.

Al mismo tiempo Putin propuso someter a un debate público unas enmiendas a la Constitución, las cuales considera «justificadas e importantes para el desarrollo de Rusia como un Estado de derecho y de bienestar social en el que las libertades y los derechos de los ciudadanos, la dignidad humana y el bienestar representan el valor supremo».

El mandatario también propuso consagrar la supremacía constitucional en el espacio jurídico ruso.

«Esto significa que los requisitos del derecho internacional y las sentencias, así como las decisiones de los organismos internacionales, tendrán validez en el territorio de Rusia solo en la medida en que no impliquen restricciones a los derechos fundamentales y no contradigan nuestra Constitución», enfatizó.

Además, el líder ruso propuso recrudecer los requisitos para ser presidente de Rusia.

«Unos requisitos todavía más estrictos deben aplicarse a las personas que se postulan a la presidencia de la Federación de Rusia», dijo Putin en su mensaje.

Según el mandatario, la persona que presente su candidatura para ser presidente debe «residir en el territorio de Rusia no menos de 25 años», así como no debe tener «nacionalidad extranjera ni permiso de residencia en otro Estado, no solo en el momento de participar en las elecciones sino nunca antes».

Como señaló Putin, las medidas propuestas se relacionan con cambios significativos en el sistema político, así como con las actividades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Gobierno. «Considero que es necesario que los ciudadanos expresen su voto sobre el paquete completo de enmiendas propuestas a la Constitución», dijo.

El rol del Parlamento ruso en la formación del Gobierno

Putin llamó a aumentar el rol del Parlamento ruso en la formación del Gobierno.

«Tomar mayor responsabilidad por la formación del Gobierno significa tomar mayor responsabilidad por la política que realiza este Gobierno. Estoy de acuerdo con este planteamiento de la cuestión», afirmó Putin.

El mandatario destacó, no obstante, que el presidente del país debe mantener el derecho a despedir al primer ministro y a sus adjuntos.

«El presidente debe preservar el derecho de determinar las tareas y las prioridades de la actividad del Gobierno y el derecho de despedir al presidente del Gobierno, a sus vices y a los ministros federales si incumplen sus responsabilidades o si pierden la confianza», señaló.

Avance en tecnologías digitales

El mandatario ruso expresó la seguridad de que Rusia es capaz de lograr grandes avances en los ámbitos de la inteligencia artificial, la genética, la energía y las tecnologías digitales.

«Los cambios tecnológicos en el mundo actual se han acelerado mucho, debemos desarrollar nuestras propias tecnologías y estándares en los derroteros determinantes para el futuro. Se trata, en primer lugar, de la inteligencia artificial, la genética, nuevos materiales, fuentes de energía y tecnología digitales. Estoy seguro de que somos capaces lograr en estas esferas avances no menos impresionantes que los de la defensa», dijo.

Rusia seguirá modernizando la infraestructura de investigación para cumplir las complicadas tareas tecnológicas, agregó. (Sputnik)