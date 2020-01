¡Oquéi, sorri!

El tema es un informe semanal que envía Berny Jherson López, el “brazo derecho” del empresario Billy William Fallas propietario de la Talabartería y Zapatería Super Shoes of Zarcero y del BiWiFa Bed-and-breakfast. Don Billy William, habla “sencillito” y no tiene tiempo ni de respirar, no lee nada de lo que recibe, sólo capta algunas palabras aisladas de sus mensajes (como todo el mundo) y le deja todo el trabajo a su secretaria Sharleen May Barrantes Araya de ahí mismo.

Le pasa un papel que ve en su escritorio y le ordena agitado que ya mismo contrate a una traductora de inglés que se lo traduzca para antes de las 6 p.m. Sharleen May ha cerrado ya su laptop y guardado todo en el lóquer y en el clóset, va con el tiempo justo para la sesión de pool bar relax en el espá y malhumorada vuelve a instalarse de nuevo y ve el papel:

“Don Güílian, estoy posteándole por el chat y también enviándoselo en un fólder express por el pulmitan.

El estóp del picáp se golpeó y hay que cambiarlo, bueno, por E-bay. Ya chequié el overdráiv y todo OK. Pero lo urgente es lo del oberjól de la van, la fulextras, porque hay que cambiarle los bushins y verle una fuga al cárter; ahí se puede usar un superbonder pero no sirve si usa cúlan. Y a ver si con un tunáp pasa para que le den el estíquer porque ya arreglaron el cloch. Y el apuro es que hay que hacer ya el búkin con la My Love Tours y Leasing, la de su primo Elyson en Liverpul.

El problema es con el fríser porque ahí están los joddog, toda la molida premium en las ziploc y las panquéis congelados y si no le vemos lo de los bréiquer y los suiches no le va a aguantar para conectar el chefindí ya allá en el cámpin del resor; si no vemos eso no van a poder hacer ni un bananasplid allá. Y usted no quiere ni ver a esos del Green Nice Monkeys (si es que el guachimán los deja pasar) con todo el tumulto del cánopi, del surf, del naiclú y con que ahora hasta show de estándap tienen con aquel baboso de la yáquet sin síper; por cierto, ayer se les jodió el bafle y se quedaron sólo con el tuíter.

Ah, y Anita Jenniffer ya mandó a cambiar el somier de ful a kuín. Me pidió para comprar un postit y síner, escóch (del de pegar y del de beber), para pagar el estrímin de las películas y para inscribir la montanbai en el tico cross; ya sacó el master en cóchin y ya está en el colsénter del mol; dejó dicho que andaba en la Fashion Mayra para un cambio de luk y blóer porque iba para el picnic de Junior. Le iba a postear antes pero aquí por la Firestone se armó un pleito entre báikers, nerdos y fríks (demasiado friqueados por cierto) que tuvo que llegar la K-9 y a un oficial hasta le robaron el magasín; arrancaron pósters, hicieron grafitis en las ventanas, le pegaron a unos de rap y le rayaron el búmper al tráiler de los de la pizza express. Y todo por una estupidez de un pai y el topin del sondi en el Fresh Market. Zorri!”

Muy molesta Sharleen May le reclama a don Billy William: “Está bromeando ¿verdad don Güilian?”

-No, Charlincita ¿por qué me dice eso?

-¡ESTO YA ESTÁ EN ESPAÑOL! ¡ME VOY! ¡SHIT!

(*) Orlando García Valverde es Traductor