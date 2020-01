Christiana Figueres: »La emergencia medioambiental es real, pero vamos por el buen camino»

Madrid, 19 Ene (Elmundo.es).- Ex secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y cofundadora de la iniciativa Global Optimism, asegura que no hay margen para la desesperanza. Y la senda no es otra, dice, que una transformación de la mentalidad de cada uno de nosotros.

No todos los cuentos con rana acaban en príncipe. Hace 25 años, durante una visita a la Reserva Biológica de Monteverde, Christiana Figueres (San José, Costa Rica, 1956) quiso mostrar a sus hijas una rara y colorida variedad de este anfibio. »Nos dijeron que se había extinguido», recuerda la antropóloga y economista, «fue la primera vez que sentí que había llegado tarde a la llamada de auxilio del planeta». Desde entonces, ha dedicado su vida a la diplomacia medioambiental. Ha participado en las negociaciones de Kioto y de París, »donde cada coma de los acuerdos alcanzados es el resultado de intensas reuniones a contrarreloj», y desde hace unos meses coordina las acciones de Misión 2020, una iniciativa global que busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y fomentar una economía sostenible. «Hemos perdido mucho margen de maniobra, pero no podemos repartir culpas ni vender el cambio climático con desesperanza. La emergencia es real, pero la gente también debe saber que vamos por el buen camino».

Los desafíos del futuro

Durante su cita con Yo Dona, la cofundadora de la iniciativa Global Optimism confiesa su admiración por Greta Thunberg, »que simboliza la intolerancia frente a la inacción de las últimas décadas» y que acaparó buena parte de la atención mediática durante la Cumbre Mundial del Clima (COP25) que se celebró hace unas semanas en Madrid. »En ella se volvió a demostrar que los desafíos del futuro son directamente proporcionales a la heroica determinación de quienes trabajamos para afrontar y revertir las consecuencias del cambio climático».

Nos encontramos, según Figueres, en el umbral de una década crítica que exigirá la reducción de las emisiones de carbono a la mitad. »Hoy en día contamos con mucha más información y herramientas financieras para reconducir la situación y alcanzar las emisiones netas cero en 2050». Frente al dogma catastrofista y a los pronósticos más agoreros, ella prefiere hablar de »un cambio histórico en la mentalidad de las personas que nos permitirá regenerar los suelos, los océanos, las ciudades y los bosques, de los que durante muchos años hemos extraído demasiados recursos».

Hija de una diplomática y del que fuera tres veces presidente de Costa Rica, José María Figueres, conoce a la perfección los engranajes de las políticas trasnacionales. »Me sorprendo mucho cuando leo que los Acuerdos de París han sido un fracaso, cuando en realidad los objetivos que nos marcamos entonces están teniendo un efecto considerable en la economía global», dice y añade: »Hace unos pocos años, la energía renovable suponía el 4% de la capacidad de generación mundial. Hoy esa cifra ronda el 25%. Queda mucho por hacer, pero tenemos buenas razones para pensar que en 2030 podremos virar hacia una economía descarbonizada». No será fácil, asegura, pues más allá de las medidas que tomen los gobiernos »cada individuo habrá de asumir el compromiso de legar a las futuras generaciones un mundo no solo más habitable, sino también del que sentirnos orgullosos».

Del 4 al 25% en energías renovables

Y ensalza la labor llevada a cabo por Ecovidrio, encargada del reciclaje de envases de vidrio en España. »El premio a la Personalidad Ambiental del Año me hace especial ilusión, pues creo que iniciativas como la de esta entidad sin ánimo de lucro nos ayudan a cambiar el chip y a adoptar un espíritu regenerador. Se acabó aquello de extraer, usar y tirar. Tenemos que recuperar los vínculos con la naturaleza y tratar de causar el menor impacto: desde la manera de usar los transportes hasta la forma de consumir alimentos». Y lanza un mensaje a las altas esferas de Naciones Unidas. »El techo de cristal de la Secretaría General es una asignatura pendiente. Fue una oportunidad perdida, pero no será la última». (Elmundo.es)