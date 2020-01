Expresidente peruano Toledo recibió USD 35 millones de Odebrecht, dice su testaferro

Lima, 23 ene (Sputnik).- El expresidente peruano, Alejandro Toledo (2001-2006), habría recibido 35 millones de dólares de Odebrecht por la concesión de la obra tramos 1 y 2 de la carretera Interoceánica Sur, según afirmó el miércoles el empresario y confeso testaferro del exmandatario, Josef Maiman, en interrogatorio con el equipo fiscal Lava Jato del país andino.

«Jorge Barata (exdirector de Odebrecht en Perú) me preguntó si estaba dispuesto a ser el receptor de fondos a favor de Toledo, en Río de Janeiro; luego me reúno con Jorge Barata en mi casa de Barranco (Lima), me dijo que necesitaba documentos para los fondos y aparece una cifra cercana a los 35 millones de dólares», dijo Maiman ante los fiscales peruanos durante una diligencia realizada por videoconferencia entre Lima y Jerusalén.

El empresario, colaborador eficaz en el caso Odebrecht y hombre de confianza de Toledo durante su gobierno, declaró que la operación tuvo lugar en 2005.

El equipo fiscal Lava Jato había solicitado al juez a cargo del caso del expresidente, Richard Concepción Carhuancho, realizar el interrogatorio a distancia por el delicado estado de salud del testaferro, y con el fin de utilizar sus delaciones como «prueba anticipada» para avanzar en el proceso contra Toledo.

Actualmente, el expresidente se encuentra preso en EEUU, esperando que se resuelva un pedido de extradición hecho por el Estado peruano.

El equipo fiscal acusó formalmente en junio de 2019 a Toledo por lavado de activos en el caso Odebrecht, pidiendo 16 años y ocho meses de pena privativa de la libertad. (Sputnik)