La OMS asegura que la «preocupación» del nuevo coronavirus es su trasnmisión entre humanos en grandes ciudades

Madrid, 22 Ene. (EUROPA PRESS).- La directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, ha señalado que la principal «preocupación» con el nuevo coronavirus detectado en China es que se contagie entre humanos, especialmente en aquellos núcleos urbanos donde viven un gran número de personas, lo que aumentaría su expansión más rápidamente.

«La preocupación es que el virus se contagie de persona a persona. En países donde hay una gran concentración humana y la transmisión puede ser más importante. Nos preocupa qué capacidad letal tiene ese virus, cuánta mortalidad podría causar y su modo de transmisión. Hay virus que se extienden facilmente, pero no causan mortalidad. Hay mucho que investigar», ha señalado Neira en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press.

Sobre las medidas que se van a tomar desde el organismo sanitario internacional, ha indicado que «todo va a depender de la virulencia del coronavirus y su capacidad de transmisión». «Va a necesitar una serie de medidas internacionales que si se aprueban en el comité se pondrán en marcha. Si no se aprueban estas medidas, pues no serán necesarias, pero seguiremos investigando la posible expansión de ese virus si no llegamos a un acuerdo», ha asegurado.

Asimismo, ha recordado que los expertos de la OMS se reunirán este miércoles para decidir la respuesta «de forma independiente y con bases cientificas». «Queremos gestionarlo con serenidad, perspectiva y contexto adecuado. Balancear esto no es fácil, pero por eso se establecen antes unos criterios. No vamos a improvisar o usar la intuicion, sino que se va a hacer de la forma más rigurosa posible», ha insistido.

La emergencia climática es «una iniciativa irreversible»

Por otra parte, la dirigente de la Organización Mundial de la Salud ha calificado como «una iniciativa irreversible» declarar la emergencia climática, tal y como adoptó este martes el Gobierno. «Me parece una iniciativa irreversible. No cabe otra. La Unión Europea se está lanzando ya y debemos liderar este tipo de iniciativas», ha reivindicado.

En esta línea, ha celebrado que España tenga, por primera vez en su historia, una Vicepresidencia de Transición Ecológica. «He hablado con la ministra Teresa Ribera, porque creo que la salud va a ser lo más beneficiado de esto si se estimulan más inversiones en este sentido», ha comentado.

Así, ha defendido la necesidad de «modificar el estilo de vida» y apostar por una economía más «sostenible». «Tiene muchas ventajas para la sociedad, para la economía, nuestros pulmones, nuestro cerebro y nuestra salud cardiovascular», ha recordado. Por estos beneficios, considera que «todas las ciudades tendrían que ser de bajas emisiones». «Todas las ciudades tendrían que ser de bajas emisiones. Lleva un tiempo, pero económicamente es posible. Puede que el ciudadano proteste un poco al principio, pero luego viene bien», ha apostillado María Neira.