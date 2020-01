Liberación y Daniel Ulate… al parvulario

De cal y de arena

Tras la tempestad, viene la calma. ¿Se habrán calmado las aguas a lo interno del Partido Liberación Nacional, luego de la tremenda pifia en que incurrió con la crucifixión del diputado Daniel Ulate por un hecho que no fue sino la expresión de su endeble, todavía, paso por los antros de la política?

Claro que los movimientos del legislador fueron expresión de una inmadurez política fenomenal, propia de la orfandad en que caen muchos de los noveles actores que aparecen de pronto en las tiendas de los partidos, con más suerte que razón, y que terminan creyéndose “la primadonna envuelta en huevo”. Porque si don Daniel hubiese pedido consejo, seguramente se le habría advertido la impertinencia de asistir a la actividad electoral de un partido ajeno al suyo con ropajes de colores ajenos al verde y sí muy teñidos de roji/azul, y con disposición a expresar su cercanía con el amigo del frente, micrófono en mano. Pero no lo hizo. Y las secuelas de su infantilismo e inexperiencia quedaron a la vista con las consecuencias ampliamente divulgadas.

Consecuencias multiplicadas y con efectos dañosos, evidentemente, por otro actor en crisis, el partido Liberación Nacional. Que en lugar de tomar en su justa dimensión las torpezas de Ulate y de imponer los correctivos con el sentido de racionalidad que demandan estas cosas, se precipitó, se fue de bruces, se tiró a la piscina sin agua y por poco ordena la decapitación del legislador. De modo tal que Daniel Ulate no se quedó solito en el calvario; lo acompañó la cúpula enardecida que tampoco tuvo la sensatez y la justa apreciación de los equilibrios necesarios para abordar el caso con la frialdad que también debe estar presente en las actividades políticas. Hasta en aquellas en que se acuerde ir a la guerra.

A la metida de patas concurrieron las instancias burocráticas del partido -desde su presidente- y más de un diputado. Cuidado si no víctimas del bizqueo que viene padeciendo Liberación Nacional desde hace ratos y que le ha hecho perder el correcto enfoque de su razón de ser, de su apego a una definición ideológica (cuidado si ya no perdida) y de su marcha en concordancia con las huestes que se supone le inspiran. O cuidado –y esto no es de desdeñar- si esas instancias no cayeron en la jugada de unos titulares de periódico deliberadamente marcados con grandes tipos en negrita, escogidos a la medida para “quemar” a alguien que se les ha atravesado.

¿Qué padecimiento tiene Liberación Nacional que sobre la infantil conducta de un diputado le descarga todo el arsenal sancionatorio que se ha cuidado de no aplicar a otros muchos casos sí verdaderamente graves con la deontología de su ética?

Total, Daniel Ulate pasará a la historia como un ejemplar de lo que puede producir la inexperiencia, la improvisación, la inmadurez en la política. Y que todos padecen en sus primeras jornadas, solo que saben enmendar pidiendo consejos y convencidos de que en política tampoco es inteligente precipitarse a quemar etapas. Es de creer que el partido Liberación Nacional no está en ese carril de la carrera y que aspira a algo mucho más valioso. Como es –entre otras cosas- recuperar la confianza del electorado y volver a hacerse de aquellas posiciones que en el pasado le aseguraron los liderazgos suficientes como para marcar el rumbo de Costa Rica.

Si Liberación Nacional sigue en las lides políticas con pantalón corto, terminará en el parvulario al que han retornado a Daniel Ulate a concluir cursos.

(*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista