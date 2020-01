Partidos y sectores acuerdan respaldar proyecto de ley para proteger recurso hídrico en Costa Rica

San José, 22 Ene (Elpaís.cr).- Tras 20 años de discusión en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, varios diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Ambiente presentaron y aprobaron un texto sustitutivo al Expediente 20.212, Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico.

Este nuevo texto responde al acuerdo alcanzado entre diferentes fracciones legislativas, instituciones y sectores que han venido trabajando la actualización de la Ley de aguas durante años, entre ellos, el Ministerio de Ambiente, la Dirección de Aguas, el sector agropecuario, organizaciones ambientalistas, la Cámara Nacional de Agricultura y todas las Fracciones Legislativas.

El proyecto tiene el objetivo de actualizar la legislación actual, que data de casi ocho décadas atrás, como paso esencial para regular y tutelar el aprovechamiento y el uso sostenible del recurso hídrico continental, insular y marino; recurso fundamental para la vida, limitado y vulnerable.

«Este fue un trabajo riguroso, donde todas las partes cedieron para alcanzar un texto que no es el ideal desde el punto de vista de todas las partes, pero que constituye el acuerdo posible y necesario para avanzar de manera sustancial frente a lo que hoy tenemos» comentó la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC) Paola Vega, quien preside de la Comisión de Ambiente.

El texto consensuado y aprobado, incluye, entre otros elementos, una perspectiva climática, como lo es el tema de adaptación y mitigación en la gestión del recurso hídrico. Implementa un reordenamiento del sector hídrico.

Además, deja claro que el agua es un bien de dominio público. Crea herramientas necesarias para saber con cuánta agua cuenta el país y cuál es la mejor manera de aprovecharla. Incorpora elementos de consulta pública y participación ciudadana.

Respecto a las áreas de protección, que es uno de los principales temas de preocupación entre los sectores ambientales y los sectores productivos, el texto plantea que se mantenga la legislación vigente en la Ley Forestal. «Este es un tema en el que fue preferible mantener los parámetros con los que se cuenta hasta ahora, ante la posibilidad de no poder llegar a un acuerdo mejor a lo existente», explicó la diputada Vega.

En cuanto a las sanciones, el texto sustitutivo aprobado incorpora montos mucho más altos que los actuales, que datan de 1942 y entre las que se encuentran sanciones de 150 colones por la contaminación de un cuerpo de agua.

«La discusión de este proyecto inició hace 20 años, en el 2000. Durante este tiempo, varios proyectos para actualizar la Ley de aguas han sido discutidos, incluso han recibido primer debate, y por diferencia de criterios no han pasado a más. Llegó el momento de que la Asamblea Legislativa apruebe una nueva Ley de aguas, para lo cual se requiere de un proceso de negociación entre los actores, así como de la voluntad política para avanzar. Si bien el proyecto aún puede ser mejorado y afinado en varios aspectos, en definitiva, representa un avance que no podemos desmeritar y que esta Asamblea Legislativa no puede darse el lujo de posponer por más años», comentó el diputado del PAC, Mario Castillo, integrante de la Comisión de Ambiente.

El texto sustitutivo aprobado será sometido a consulta y a un nuevo proceso de diálogo y acuerdos políticos, con el propósito de constituirlo en una Ley de la República sumamente necesaria.

José María Villalta Florez-Estrada, diputado del Frente Amplio, se manifestó en contra del texto sustitutivo debido a que a su criterio no se avanza con respecto a lo que se tiene actualmente y más bien se puede llegar a desmejorar lo que tiene el país.

El diputado de Liberación Nacional, Luis Fernando Chacón Monge, resaltó que el texto tiene el consenso de diferentes sectores, pero que todavía se puede mejorar.

Mientras, Erwen Masis Castro, del Partido Unidad Social Cristiana, cuestionó lo establecido en el proyecto con relación a las zonas de protección debido a que en el país muchos barrios están construidos muy cerca de ríos y quebradas.

La iniciativa crea el sector hídrico del Estado, con el objetivo de facilitar la planificación y las acciones en materia de recurso hídrico. Este sector está constituido por la Administración Pública centralizada, descentralizada, autónoma, semiautónoma, las municipalidades, las empresas públicas y del Estado, que tengan dentro de sus competencias la gestión sectorial y multisectorial del agua, así como otros que concurran en la consecución de los objetivos de esta ley y que por sus funciones les corresponda la aplicación de las políticas en materia de recurso hídrico.

Le corresponderá al Poder Ejecutivo aprobar, mediante decreto ejecutivo suscrito conjuntamente por los ministros de Ambiente y Energía, Salud, Agricultura y Ganadería, y Planificación Nacional y Política Económica, los lineamientos generales de la política hídrica nacional y el Plan Hídrico Nacional.