Trump dice que EEUU aprecia los esfuerzos de China por contener el coronavirus

Washington, 25 ene (Sputnik).- El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo el viernes que China está trabajando duro para contener el coronavirus y expresó su agradecimiento por los esfuerzos y la transparencia de Pekín.

«China ha estado trabajando muy duro para contener el coronavirus; EEUU aprecia mucho sus esfuerzos y transparencia», afirmó Trump a través de la red social Twitter.

Trump dijo que China podrá resolver la situación y agradeció al presidente Xi Jinping.

China has been working very hard to contain the Coronavirus. The United States greatly appreciates their efforts and transparency. It will all work out well. In particular, on behalf of the American People, I want to thank President Xi!

