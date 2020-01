Pedro Sánchez respalda al ministro Ábalos tras la polémica sobre Venezuela

Barcelona (España) 25 ene (Sputnik).- El presidente español, Pedro Sánchez, transmitió su respaldo al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, tras la polémica sobre su breve encuentro con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

«El ministro tiene todo mi respaldo y todo mi aprecio tanto político como personal y ha sido bien claro: lo que hizo fue poner todo lo que estaba en su parte para evitar una crisis diplomática y lo ha logrado», afirmó Sánchez en declaraciones a los medios este 25 de enero.

José Luis Ábalos reconoció esta semana haberse visto con la vicepresidenta venezolana, que tiene vetada la entrada en la Unión Europea, durante una escala de su vuelo en el aeropuerto de Madrid, una noticia que provocó una fuerte polémica en España.

Este encuentro se hizo público porque el diario digital Vozpópuli publicó una información según la que el ministro se reunió con la número dos de Nicolás Maduro en el aeropuerto madrileño de Barajas la madrugada del pasado 20 de enero, aprovechando que su vuelo realizaba una escala técnica en España de camino a Turquía.

«El encuentro entre Ábalos y Rodríguez, que ha sido negado por el primero al ser preguntado por Vozpópuli, se desarrolló en el interior de la aeronave que llevó a esta última de Caracas a Madrid», relató el periódico.

Ante esta información, el propio Ábalos -uno de los más cercanos colaboradores del presidente- admitió haber «coincidido» con la vicepresidenta, pero negó cualquier «contacto formal».

De hecho, el ministro español negó haberse desplazado al aeropuerto con la intención de reunirse con ella y aclaró que acudió a Barajas de título personal para recibir al ministro de Turismo venezolano, Félix Plasencia, con quien mantiene una amistad desde hace varios años.

En este sentido, Pedro Sánchez aseguró que Ábalos evitó «una crisis diplomática» al encontrarse con Delcy Rodríguez, a la que pidió que no pisara territorio español.

«Yo entiendo que la oposición critique, pero que critique a un miembro del Gobierno que evita una crisis diplomática…», dijo el presidente sobre las fuertes críticas de la derecha española por la supuesta reunión.

En una entrevista con el diario español La Razón este 25 de enero, el propio ministro Ábalos aseguró que «no hubo reunión» con la vicepresidenta venezolana y que durante su breve encuentro en Barajas le recordó «que no podía pisar suelo español».

Fue el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, quién avisó a su compañero de gabinete cuando ya se dirigía al aeropuerto de la presencia de Rodríguez en el avión, a raíz de una comunicación de la Embajada venezolana.

«Me había comprometido y fui. Esa es la verdad. Cuando llego veo un fuerte dispositivo policial por lo que era fácil que se filtrara. Llego en coche particular porque no voy como ministro y no iba a recibirlo como ministro», dijo sobre su cita con el ministro venezolano de Turismo.

Sabiendo que la vicepresidenta estaba en el avión, que era alquilado y no propiedad del Estado venezolano, se limitó a «saludarla» a petición del ministro Plasencia, y a recordarle que no podría acceder a España «dadas las sanciones de la Unión Europea».

Esta situación coincide con el hecho que el presidente Sánchez no recibirá este sábado al autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, sino que lo hará la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González, algo que también fue muy criticado por la oposición.

Sobre esto, Ábalos aseguró que se trata de «una coincidencia», y recordó que tanto él como Sánchez contactaron personalmente con Guaidó «en muchas ocasiones».

El ministro de Transportes destacó que «España tiene una posición especial» con respecto al conflicto venezolano por su «papel protagonista» en las relaciones con América Latina.

«En Europa se reconoce nuestro liderazgo para la solución democrática en Venezuela, solución democrática equilibrada, no hostil», aseveró Ábalos. (Sputnik)