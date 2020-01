Al menos doce muertos y 230 heridos en los tres últimos días de protestas sociales en Irak

Bagdad, 26 Ene. (EUROPA PRESS).- Al menos doce personas han muerto y 230 más han resultado heridas durante los últimos tres días de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes en medio de la ola de protestas sociales que sacuden desde hace semanas el país, según datos de la Alta Comisión Independiente Iraquí para los Derechos Humanos.

Nueve manifestantes han muerto en la capital, Bagdad, y tres más en la ciudad de Nasiriya, en el sur del país, según un comunicado de este organismo recogido por la cadena de televisión CNN.

Este sábado las fuerzas de seguridad han empleado gas lacrimógeno y balas reales para dispersar a cientos de manifestantes en la plaza Al Jalani de Bagdad, según activistas, a pesar de que el viernes el influyente clérigo Muqtada al Sadr anunció que retira su apoyo a las protestas, por lo que cientos de sus simpatizantes se marcharon de la plaza Tahrir de Bagdad, epicentro de las manifestaciones.

También ha habido intensos enfrentamientos en la ciudad de Basora, en el sur del país, donde decenas de tiendas levantadas por los manifestantes fueron arrasadas por las fuerzas de seguridad. Allí habría habido al menos seis heridos, según fuentes de los propios activistas.

«La falta de rendición de cuentas y la falta de decisión no son dignas de las esperanzas iraquíes, manifestadas valientemente desde hace ya cuatro meses», publicó el sábado la represante especial de la ONU para Irak, Jeanine Hennis-Plasschaert. «Los pasos dados hasta ahora serán huecos si no se completan mientras siguen aumentando los muertos y heridos. Hay que servir y proteger a la gente, no reprimirla violentamente», apostilló.

Más de 600 personas han muerto desde que comenzaron las protestas contra la corrupción y el actual sistema político el pasado mes de octubre, según datos de la Alta Comisión y de Amnistía Internacional, que denuncian el uso de munición real contra los manifestantes.