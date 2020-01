La estrella de la NBA Kobe Bryant muere en un accidente de helicóptero

Washington, 26 Ene (Sputnik).- El exjugador de Los Ángeles Lakers Kobe Bryant ha fallecido en un accidente de helicóptero en Calabasas, California, informa el sitio web TMZ.

Deputies on scene with @LACOFD regarding aircraft crash. https://t.co/o2xkFluzQm pic.twitter.com/BPGfKS6nFt

— LASD Lost Hills Stn. (@LHSLASD) 26 de enero de 2020