Ya no es posible saber quién es el loco y quién es el cuerdo

Columna Poliédrica

Lo que voy a narrar ocurrió el sábado pasado en un restaurante de comida mexicana que está ubicado en un centro comercial ubicado entre Zapote y Curridabat. Me pareció, al inicio, que era algo irreal pero se convirtió en algo surrealista, digno de una de las pinturas de Salvador Dalí. Realmente se cuenta y no se cree, pero aconteció a pesar de la cara de asombro de muchos de los que estábamos esperando tener una cena tranquila en el citado lugar.

Al llegar al restaurante advertimos una muchedumbre de adolescentes. La mayoría de ellos, a ojo de buen cubero, entre los doce a dieciséis años y preferentemente del sexo femenino. Estaban aglomerados en una especie de plaza que hay en medio de los comercios del lugar y que es posible observar desde las mesas del restaurante de comida mexicana. Ante el fenómeno se me ocurrió preguntarle a la muchacha que nos había llevado el menú: ¿Usted sabe qué está pasando?

Estoy seguro que muchos otros comensales tenían la misma interrogante. Después que la muchacha volvió nos comentó que las personas allí reunidas estaban esperando a un Youtuber. Ya para ese momento había podido observar que había adultos, supongo, acompañando a muchos adolescentes que estaban a la espera del susodicho personaje. En la mesa, ante el dicho de la muchacha, todos nos miramos con cara de asombro.

No había pasado diez minutos cuando explotó un sonido como las langostas de las siete plagas de Egipto. Fue increíble la gritería ensordecedora que se generó cuando arribó el mentado Youtuber. Desde donde nos encontrábamos no podíamos observar a la persona debido a la multitud, solo escuchábamos la gritería que no permitía ni siquiera conversar en las mesas del restaurante.

El asombro se transformó en incredulidad cuando el Youtuber se subió a una especie de tarima que había en el lugar. Pudimos divisar a una persona de escasos veinte años o menos, que era el causante de los gritos y de semejante aglomeración. No obstante, lejos de mostrar algún talento en vivo, el cual desconozco si lo tiene y lo publicita en Youtube, lo que hacía es hacerse “selfies” y con cada uno de ellos las muchachas y muchachos volvían a gritar frenéticamente.

Se trata de un fenómeno difícil de explicar y que me genera una serie de sentimientos encontrados. Por una parte, se aprecia la convocatoria que se puede dar por medio de las redes sociales, situación que ya se ha dado en diferentes partes del mundo; sin embargo, cuesta entender que haya personas, aunque sean así de jóvenes, que estén dispuestas a participar en este tipo de reuniones para ver y tomarse fotos con un personaje de estas características.

Pero el colmo de la locura llegó unos quince minutos después de que el Youtuber hubiese arribado al lugar. Cuando bajó de la tarima, tal fue el deseo de tomarse fotos con él, que no lo dejaban irse, entonces el susodicho corrió y se metió en el restaurante en que estábamos cenando. Nunca había experimentado tan de cerca la locura de una masa irreflexiva, una serie de adolescentes invadieron el lugar, por dicha no todos; acto seguido, lo que iba a ser una comida tranquila para conversar entre amigos, se convirtió en una experiencia de manicomio y generó no pocos disgustos a los que allí estábamos. Solo había visto algo igual en las fábulas de The Beatles en que los admiradores de los cuatro de Liverpool, pasaban la mayoría del tiempo persiguiendo a los integrantes del grupo.

Para no aburrirlos con el cuento, terminamos abandonando el lugar para ir a otro sitio. El disgusto con la cena fue lo de menos, la mayor tristeza es ver algunos de nuestros jóvenes con este tipo de conductas irracionales. Ojalá en nuestra sociedad hubiese tal grado de admiración por personas que están desarrollando trabajos en favor de la humanidad, tratando de lograr la cura de enfermedades o de entender fenómenos naturales y sociales que afecta a la mayoría de los seres humanos.

Traté de indagar en internet quién era el Youtuber y no tuve suerte. Quería darme cuenta qué talento tendrá para haber logrado semejante convocatoria, sin embargo, no me fue posible saciar esa interrogante. Pero lo que sí es cierto es que lo vivido no fue un sueño, no ocurrió en una vida paralela, fue un hecho que evidencia que nuestra sociedad se ha convertido en un manicomio, un lugar donde la racionalidad que conocíamos dejó de tener sentido.

Ahora el loco es el cuerdo y el cuerdo es el loco. Esto es un manicomio y nadie sabe quienes son los cuerdos y quienes los locos. Todo lo anterior con el perdón de los locos.

(*) Andi Mirom es Filósofo

