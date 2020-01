Qué esperar de la economía China en 2020

San José, 27 Ene (EP).- A consecuencia de los sucesos acontecidos el año pasado en el país, la economía china se presenta con cierto escepticismo en este 2020, el conocido año de la rata.

El acuerdo de fase uno llevado a cabo entre Estados Unidos y China últimamente, no ha servido para limar las asperezas comerciales que existen entre ambos países.

Asimismo, el descontento general de la población, reflejado en los disturbios de Hong Kong, se ha calmado momentáneamente, aunque aún dista mucho de haberse solucionado.

Al mismo tiempo, los máximos dirigentes del país continúan con su proyecto de minimizar los riesgos de carácter financiero. Este hecho hace dudar de la aptitud y la suficiencia de China para continuar con el desarrollo económico exhibido en otras épocas.

De este modo, ¿qué podemos esperar de la economía china en 2020?

El pasado año el crecimiento del PIB se mantuvo entre el 6 y 6,5%, lo que supuso satisfacer las intenciones gubernamentales. De este modo, es posible que los organizadores económicos fijen un objetivo menor para este año, en torno a un 6% aproximadamente. Estos datos mantienen la querencia de China de frenar el incremento de su economía.

Por otro lado, el alto grado de implicación del gobierno chino en la solvencia económica, además de su disposición de controlar el crédito, hace que el incremento del PIB se trate de una muestra de sus pretensiones, y no una meta que ha de alcanzarse.

En cuanto a la maduración de los hábitos de consumo: ¿disminuirá China la necesidad que ostenta de los componentes de alta tecnología del exterior?

En ese sentido, hoy en día, los consumidores chinos engloban el 60% del desarrollo económico. Anteriormente, el incremento de la economía del país dependía de los negocios y la fabricación potenciada por la venta al exterior. De la misma manera, aunque 2019 estuvo marcado por la inseguridad económica, el hábito de consumo entre la población china se incrementó un 10% durante todo el año.

¿Se prevé alguna reforma política?

En ese aspecto, no parece factible que los máximos dirigentes del país tengan pensado llevar a cabo alguna reforma política ni económica en particular. No obstante, las características que presenta la estructura política de China hacen que la puesta en marcha de nuevos métodos o reformas sean del todo imprevisibles.

En tal contexto, un claro ejemplo de ello son la reforma de las instituciones gubernamentales y la nueva Ley de inversión extranjera en los años 2018 y 2019 respectivamente.

A pesar de que no hay nada seguro para este 2020, probablemente se mantendrá la costumbre de adaptar medidas de manera gradual, aunque no de carácter transformador. En cualquier caso, se podría eliminar la limitación familiar y simplificar las tasas de IVA.