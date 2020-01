Trump presenta ‘el acuerdo del siglo’, su plan de paz para el conflicto entre Israel y Palestina

Washington, 28 Ene (Sputnik).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha presentado este 28 de enero su plan de paz para resolver el conflicto entre Israel y Palestina.

En su discurso, el mandatario estadounidense precisó que su propuesta es «fundamentalmente diferente» a las que fueron hechas en el pasado.

La propuesta, denominada ‘el acuerdo del siglo’, prevé una solución de dos Estados: uno israelí y uno palestino, con la capital en el este de Jerusalén.

Previamente, el inquilino de la Casa Blanca afirmó durante una reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que esta propuesta representa «lo más cercano [a un acuerdo entre Israel y Palestina] a lo que hemos llegado». «En última instancia tendremos el apoyo de los palestinos», declaró el mandatario.

Sin embargo, varios reportes indican que las autoridades palestinas ya han rechazado muchos intentos del gobierno de Trump de discutir el proyecto de paz con Israel.

Según reportó The New York Times poco antes de ser anunciado el documento, la propuesta no obtendría el soporte de los palestinos, incluso si Palestina recibiera apoyo financiero por un monto de 50.000 millones de dólares, que había ofrecido la Administración estadounidense.

«Mi visión presenta una oportunidad de ‘win-win (ganar-ganar)’ para ambas partes, una solución realista de dos Estados que resuelve el riesgo del Estado palestino para la seguridad de Israel», dijo Trump.

Jerusalén seguirá siendo la capital de Israel bajo el plan de paz de Estados Unidos para Oriente Medio, dijo el presidente Trump.

«Bajo esta visión, Jerusalén seguirá siendo la capital indivisible de Israel», agregó Trump.

El plan propuesto por Trump supone, en esencia, el reconocimiento de los asentamientos judíos en Cisjordania a cambio de que Israel suspenda por cuatro años toda nueva construcción de asentamientos.

EEUU e Israel crearán un comité conjunto para implementar el plan de paz de Medio Oriente de Washington, informó Trump.

«Formaremos un comité conjunto con Israel para convertir el mapa conceptual en una representación más detallada y calibrada para que el reconocimiento se pueda lograr de inmediato», afirmó Trump.

Trump dice que su mapa de Palestina e Israel duplica el territorio palestino

El acuerdo de paz de Estados Unidos ofrece a los palestinos la oportunidad de obtener un Estado propio, duplicando los territorios bajo su control y dándoles una capital en Jerusalén Oriental, resaltó Trump.

«Quiero que este acuerdo sea excelente para los palestinos, tiene que serlo; el acuerdo de hoy es una oportunidad histórica para que los palestinos finalmente logren un estado independiente», dijo.

El mandatario estadounidense consideró que «estos mapas duplicarán con creces el territorio palestino y proporcionarán una capital palestina en el este de Jerusalén, donde Estados Unidos abrirá con orgullo su embajada».

Los territorios asignados a los palestinos bajo el plan permanecerán abiertos y sin desarrollar nuevos asentamientos durante cuatro años, añadió Trump. (Sputnik)

Desarme de Hamás y desmilitarizar Gaza

El plan de paz de Medio Oriente de EEUU exige desarmar a Hamás y desmilitarizar la Franja de Gaza, dijo este martes el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en una conferencia de prensa conjunta con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

«Su plan exige que Hamás sea desarmado y que Gaza sea desmilitarizada», afirmó Netanyahu.

El plan de paz divulgado este martes por Trump supone el reconocimiento de Jerusalén como la capital indivisible de Israel, pero con algunas partes de Jerusalén oriental como capital palestina.

Además, reconoce los asentamientos judíos en territorios palestinos ocupados como parte de Israel y ofrece un futuro estado palestino que tendría una superficie que más que duplicaría los actuales territorios palestinos, aunque sin especificar de qué áreas se trata.

Trump mencionó además la creación de un millón de nuevos puestos de trabajo para los palestinos y la multiplicación por tres de su Producto Interno Bruto.

Valle del Río Jordán

El presidente estadounidense, Donald Trump, reconoce que Israel debe tener soberanía en el Valle del Río Jordán bajo el nuevo plan de paz, anunció Netanyahu.

«Demasiados planes trataron de presionar a Israel para que se retirara de un territorio vital, como el Valle del Jordán; pero usted, señor Presidente (por Trump), reconoce que Israel debe tener soberanía en el Valle del Jordán y otras áreas estratégicas de Judea y Samaria», dijo Netanyahu en una conferencia de prensa conjunta.

El premier agregó que Trump «reconoce que Israel debe tener soberanía en lugares que le permitan a Israel defenderse por sí misma».

EEUU ofrece a palestinos dos parcelas en el sur de Israel para explotación

El plan de paz de Estados Unidos ofrece a los palestinos dos importantes parcelas de tierra en el sur de Israel conectadas con la Franja de Gaza, según el mapa conceptual publicado este martes por el presidente Donald Trump.

Una parcela en medio del desierto se designa como «Zona industrial de fabricación de alta tecnología» y la segunda como «Área residencial y agrícola», están conectadas con la Franja de Gaza y entre ellas con estrechos corredores que desfilan en cercanías de la frontera israelí-egipcia.

No está claro de momento si se espera que Israel ceda los territorios a los palestinos o conserve la soberanía sobre ellos. (Sputnik)