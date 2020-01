Un fuerte terremoto sacude archipiélago Dodecaneso en Grecia

Mientras tanto, el Servicio Geológico de Estados Unidos informa de que el temblor fue de magnitud 5,5 y se produjo a una profundidad de 10 kilómetros. La Agencia de Disastres y Emergencia de Turquía informa que en la ciudad turca de Marmaris se sintió un temblor de magnitud 5,4.

Felt #earthquake (#σεισμός) M5.2 strikes 78 km SE of #Kárpathos (#Greece) 16 min ago. Please report to: https://t.co/rLwrk2onxd pic.twitter.com/efzH2TlJjO

— EMSC (@LastQuake) 28 de enero de 2020