Los políticos criollos o Saltimbanquis (*)

El asunto no es servir, el asunto es vivir y hacerlo cómodamente, en eso ha parado la política costarricense y posiblemente la política de todo el mundo: buscar un puesto público para vivir cómodamente sin angustias, desde luego y fingiendo que se trabaja, y que se está demasiado ocupado.

No es novedad y este tipo de personas han sido reconocidas desde antaño, ya en los gobiernos de Rafael Yglesias (alias galloelata), se conocieron bastantes. Siempre ha sido así y la posición de los empleados privados de alta gama, dio pie para subir los salarios de los alcaldes y otros: la tramoya fue buscar la excelencia profesional, lo cual es una farsa.

En estas elecciones municipales, me pregunto cuál es el fin de tener alcalde(esa) y primer y segundo vicealcaldes. Uno podría pensar que quizá San José lo pueda necesitar, aunque la burocracia municipal que se devora tres cuartas partes del presupuesto, hace el trabajo. No se justifica ese sistema. Hay gente luchando por aumentar a diputado por cantón, cosa que quizá hubiera estado bien, pero la actual asamblea legislativa ha demostrado que con 57 diputados basta: no podemos seguir siendo un país de empleados públicos.

Ahora la lucha por ser alcalde (y diputado y presidente) se ha convertido en una meta laboral, no importa cuántos partidos haya que utilizar para ese fin y se cambian de partido como cambiar de calzones y siga pedaleando.

No todos son de esta manera y ahí están las excepciones para mostrar la regla, ahí están mujeres y hombres de principios que si tienen ideales concretos. Hay muchísimo empleado público honesto y hay políticos trabajadores idealistas.

Sería erróneo meterlos todos en un saco, no es justo, hay muchas personas que se esfuerzan por alcanzar nobles ideales: gente que tiene un alto espíritu de servicio. No todos son “saltimbanquis”, hay personas de principios claros que los mamaron en la casa, pero hay quienes siguieron los pasos de papi que después de ordeñar al PLN, se fueron al PUSC a seguir la ordeña: los hijos de esos especímenes no pueden ser diferentes, buscarán cuánto partido haya para llegar al poder político y en los casos de municipios, enquistarse ahí ad perpetuam. Buen ejemplo le están dando a los “ninis”, excelente desde luego.

Seguiremos peor, no hay duda, después que en el gobierno de Monge quitaron pedir la hoja de delincuencia, qué mal nos ha ido.

(*) Artista que realiza acrobacias y ejercicios de saltos y equilibrios ante el público, generalmente en espectáculos al aire libre o de carácter popular.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico