¿Por autenticar su firma?

Yo también tengo fe pública y sello que tengo que poner para que una traducción sea oficialmente válida. Esto no me toma ni veinte segundos. Si por esta operación tuviera que cobrar 25.000 colones me sentiría enemigo del pueblo, traidor de muchos de los principios que dicen sustentan nuestro sistema político y social; y estaría también burlándome de los conceptos sobre igualdad y equidad consignados en la Constitución Política. Pero además me desgarraría ver cómo en muchos casos los obligados por la ley a autenticar su firma para trámites diversos hasta tienen que recoger el dinero entre varios de la familia para poder pagar lo que cuesta. Está ocurriendo cada día. Por lo que a mí respecta me consuela en parte que sólo por poner mi sello y firma para autenticar una traducción no cobro nada; que cobro por un trabajo: el de hacer la traducción al pie de la cual va mi autenticación.

Son, las normas, las leyes, los reglamentos, los decretos, etc. lo que manda que se perpetren lo que para mí son crímenes sociales contra la ciudadanía y la democracia y más en un país de tanta miseria, con tanta falta de vivienda, con una población tan maltratada económicamente, con pensiones de 70.000 colones al mes (125 dólares), con tantos habitantes de la calle y con las proporciones por habitante de desempleo, endeudamiento y delincuencia de cuello blanco que tiene, pero que además es el más caro de la región. Las normas han sido hechas por personas como usted o como yo; por ticos, no por entes superiores con poderes divinos. Sólo que han sido impuestos por los partidos políticos, que es decir por grupos de interés, no escogidos por el resto de la ciudadanía llana. Y somos las víctimas quienes hemos permitido que se haga así y quienes seguimos soportando esas normas porque en realidad no hacemos nada al respecto.

Pero esos ticos, entre los cuales hay individuos perversos, malos de maldad a como me lo ha ido mostrando la vida, tampoco son infalibles ni todopoderosos. Si maltratan al pueblo y lo empobrecen más y son insensibles a su sufrimiento pagarán por ello, tarde o temprano ¡cuidado si no en su vejez! Y rendirán cuentas ante la corte que les toque. Ellos mismos lo saben. Es cuestión de tiempo.

Una madre con una pensión modesta necesita que su firma en una carta que envía al colegio donde está su hija de intercambio en Nueva Jersey, sea autenticada y también traducida al inglés. Por la autenticación de la firma tiene que pagar al notario 25.000 colones (8% del salario mensual mínimo establecido según el Ministerio de Trabajo para el trabajador genérico no calificado), más algunos impuestos que llaman timbres, más el nuevo y reluciente IVA: 3.250 colones; en total unos 29.000 colones, en mi opinión monto exorbitante y astronómico por esta operación tan simple y automática que ella ha visto realizarse allí mismo, en el sitio. Ahora al banco a pagar 10.000 más por otro impuesto, luego con el recibo a la Dirección de Notariado para que le autentiquen la firma del notario y finalmente a que en el Ministerio de Relaciones Exteriores le pongan la apostilla para que valga internacionalmente; milagrosamente es gratuita pero sujeta al pago de un impuesto de 625 colones. Total hasta ahora unos 40.000 colones. Algo para mí muy doloroso, injusto y más para la condición económica de muchas personas que necesitan autenticación de firmas. En el caso de muchas personas es dos tercios de su ingreso mensual y ahí no termina. ¿Y si necesita autenticar dos o más firmas?

La traducción podría costarle, si la carta es de entre una página y una página y media, alrededor de 15.000 colones más el “entero” (el impuesto de 124 colones para el Ministerio de Hacienda) más el IVA: 1.950 colones, pero es por unas dos horas de trabajo del traductor (que según la demanda de traducciones, gana menos que una empleada doméstica). La tabla de honorarios de Traductores Oficiales de acatamiento obligatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores fija los honorarios acaso más humanitarios de todos los demás por servicios comparables. Hasta aquí podemos ver una enorme disparidad de estándares. La puesta de un sello y una firma por parte de un agente privado en práctica liberal independiente por haber echado una ojeada a dos firmas cuesta, gracias a nuestras socialistas y democráticas normas, aproximadamente el doble que hacer la traducción oficial de un documento.

Liquidada la traducción, que es de lo más barato, sólo le quedará a esta madre volver al Ministerio de Relaciones Exteriores para que se la apostillen. ¿Y los viajes a donde el notario, al banco, a la Dirección de Notariado, a Relaciones Exteriores, a donde el traductor, de vuelta a Relaciones Exteriores y finalmente a su casa? En taxi o en combustible, uso y estacionamiento más gastos afines por lo menos unos 20.000 colones más. ¡76.574 colones! ¡Lo mismo que muchas pensiones mensuales!

En este caso vemos grandes y perversas disparidades y distorsiones: de este total que sale del bolsillo del ciudadano el 33% es para el notario (privado), el 25% para los costos personales para cumplir con los requisitos, el 22% para el Ministerio de Hacienda y el 20% para el traductor. Pero en todo este proceso el único que ha tenido que trabajar y generar un producto es el traductor. El resto es especulativo. Y ¿se habrá preguntado alguien cómo el asunto puede mantenerse como un lucrativo negocio privado cuando se trata de servicios públicos y de obligaciones que impone la ley al ciudadano? ¿No se parece esto en algo al tema de moda de las altas tasas de interés con las tarjetas? ¿Y el espíritu de servicio a dónde fue a parar?

Si de mí dependiera autenticar la firma costaría 5.000 colones; la autenticación de la Dirección Nacional de Notariado sería gratuita, las traducciones de tipo familiar oficiales y no oficiales estarían exentas del IVA y de otros timbres y “enteros”. También haría un centro consolidado de autenticaciones y apostillado con quioscos en todos los sitios del país en que fuera necesario, con lo que se reducirían a la mitad los costos y el tiempo de traslado.

En resumen, en vez de representar las dos autenticaciones el 59% del costo total de la operación, constituirían sólo del 7% del total y con el transporte reducido a la mitad, el precio de esta operación de autenticación y traducción que actualmente le ha salido a una madre en unos 76.574 colones le costaría unos 30.000 colones. Puedo imaginar que le parecerá una propuesta atractiva pero lo que no puedo imaginar es qué va a hacer usted al respecto.

(*) Orlando García Valverde, Traductor-Intérprete Oficial