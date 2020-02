Incopesca pretende ordenar y regular la pesca de atún en el Pacífico de Costa Rica

San José, 4 Feb (Elpaís.cr).- Ordenar y regular de manera sustentable, el aprovechamiento del atún en aguas del pacifico costarricense, que además asegure las mejores condiciones de acceso a este recurso, es el objetivo del expediente 21316 modificación a los artículos 49, 53, 55, 60 y adición de un nuevo artículo 60 bis en el capítulo IV sobre pesca de atún.

Así lo dio a conocer esta tarde, el Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), Daniel Carrasco Sánchez, quien compareció ante la Comisión de Asuntos Agropecuarios para que explicara los alcances de la iniciativa.

ijo además que, dicho proyecto permitirá fortalecer al sector de la pesca en nuestro país e impulsar un desarrollo justo para los pescadores nacionales.

Asímismo se busca que la disponibilidad de materia prima permita desarrollar su cadena de valor mediante procesos de manufactura, comercialización y encadenamientos con otros sectores productivos.

“Esto redundará en un aprovechamiento más estratégico del recurso atunero, especialmente en la generación de más empleo y, sobre todo, un mayor nivel de bienestar para los territorios costeros”, explicó el jerarca.

Señaló que este proyecto mejorará el ordenamiento de la pesca de cerco atunero en la zona económica exclusiva del Pacifico de nuestro país, buscando que el atún se descargue en territorio costarricense y que al mismo tiempo exista más atún disponible para las flotas nacionales, para la industria que abastece el mercado de pescado fresco.

El diputado Melvin Núñez señaló que no es posible que se está regalando el atún de nuestro país mediante las licencias, mientras que los pescadores costarricenses están sin trabajo.

“En el proyecto de ley, yo quisiera integrar algo donde también se adjudique parte del dinero de lo que hoy no tenemos que es vigilancia de nuestros mares, nosotros no podemos seguir regalando el atún, pero no sólo eso, vienen flotas de Nicaragua a llevarse el atún y vienen flotas de Panamá y Colombia y nos vienen a robar el pescado también”, comentó el diputado Núñez.

Por su parte, el diputado Mario Castillo indicó que el artículo 49 establece los cánones por concepto de registro y licencias de pesca para los barcos atuneros de cerco con bandera internacional o nacional y serán fijados por el INCOPESCA, por lo que consultó si existe alguna forma para resolver este asunto y preguntó además sobre la necesidad de este proyecto.

Al respecto el jerarca de INCOPESCA señaló que el artículo 49 propuesto establece un límite de capturas, ya que actualmente vía decreto existe una formula definida que da la cantidad de licencias, el costo y la disponibilidad de materia prima que está regulado mediante decreto que se emitió el año pasado.