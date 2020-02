La cámara baja de EEUU puede seguir pesquisa por Ucrania y citar a Bolton

Washington, 5 feb (Sputnik).- La Cámara de Representantes de EEUU seguramente cite a declarar al exconsejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, en el marco de la investigación sobre Ucrania, aun si el Senado exonera al presidente Donald Trump de los cargos del juicio político en su contra, dijo este miércoles el presidente del Comité Judicial, Jerrold Nadler.

Se espera que más tarde este miércoles el Senado, con mayoría del gobernante Partido Republicano, desestime los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso, presentados por la cámara baja, dominada por el opositor Partido Demócrata.

«Creo que es probable, sí», contestó Nadler ante la pregunta de si planificaba emitir una citación a Bolton.

El representante también expuso la voluntad de que el Comité Judicial siga investigando las denuncias de que Trump condicionó la entrega de 391 millones de dólares de ayuda militar a Ucrania a la voluntad que mostrara ese país de investigar al exvicepresidente Joe Biden y a su hijo Hunter.

Bolton había anunciado su disposición de prestar testimonio ante el Congreso si era citado.

El manuscrito de un libro aún no publicado del exconsejero, reseñado por el diario The New York Times, sostiene que Trump le dijo a Bolton que quería suspender la ayuda a Ucrania hasta que Kiev cooperara investigando a los Biden. (Sputnik)