Legisladores oficialistas de Ecuador cuestionan la conducción de su partido

Quito, 6 feb (Sputnik).- Varios legisladores del partido oficialista de Ecuador, Alianza País, cuestionaron el miércoles la conducción política de esa organización tras las sanciones aplicadas a tres asambleístas involucrados en un intento fallido por juzgar políticamente a Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE).

«Hay problemas al interior de Alianza País y si no hay soluciones, cambios drásticos, cambios de cabezas en la estructura, no solo el asambleísta (Fausto) Terán creo que algunos otros están pensando salir (de Alianza País) porque no hay dirección ni un horizonte y sin eso ¿para qué estamos dentro de un movimiento?», dijo a periodistas Fausto Terán, asambleísta de la agrupación gobernante.

Los legisladores piden que en la convención nacional del partido, convocada para el próximo 29 de febrero, se dé un cambio de la directiva presidida por Gustavo Baroja, exprefecto de la provincia de Pichincha (norte).

Johanna Cedeño, presidenta de la Comisión de Fiscalización, instancia donde no se alcanzaron los votos necesarios para aprobar un informe que recomendaba al pleno de la Asamblea el juicio político contra la Presidenta del CNE, también advirtió con abandonar Alianza País «en colectivo, con algunos compañeros», en caso de no haber cambios en la dirigencia.

Ana Belén Marín, de la misma bancada, afirmó que la desunión entre la organización política, el bloque legislativo, y el gobierno, ha llevado a «cada quien a tomar sus propias decisiones, incluso contradictorias», y por ello se mostró partidaria de un recambio en la directiva del partido.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, reconoció que hay disensos dentro del bloque de Gobierno.

«Aunque las decisiones se toman por mayoría, siempre hay discrepancias», señaló, aunque dijo estar dispuesto a conversar con todos sus integrantes, «indistintamente de su posición individual».

Un día antes, la bancada de Alianza País sancionó a tres de sus legisladores tras fracasar en su intento de llevar hasta el pleno de la Asamblea Nacional un juicio político por presunto tráfico de influencias en contra de la presidenta del CNE, Diana Atamaint.

Dos asambleístas fueron separadas de la bancada y otro deberá renunciar a la coordinación del bloque con otros sectores aliados.

La Asamblea Nacional del Ecuador tiene 137 asambleístas, de los cuales 42 representan al gobernante Alianza País.

En mayo de 2019, el oficialismo llegó a un acuerdo con el movimiento derechista CREO y otros bloques minoritarios, con los cuales sumaban 81 votos en el pleno de la Asamblea Nacional.

El fallido intento de juicio político contra la presidenta del CNE provocó la decisión del bloque de CREO (que tiene ocho votos) de poner fin al acuerdo; a esto se suma la división en los bloques aliados, que hará difícil al Gobierno que preside Lenín Moreno lograr la aprobación de leyes en lo que resta de su mandato. (Sputnik)