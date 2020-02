Maduro asegura que a Venezuela no la «aplasta nadie» tras discurso de Trump

Caracas, 6 feb (Sputnik).- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró el miércoles que a Venezuela no la «aplasta nadie», luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, dijera en su discurso ante el Congreso que aplastará la «tiranía» en esa nación sudamericana.

«Ayer Donald Trump habló de aplastar y quebrar a Venezuela, ¿aplastar a un país que es la cuna de los libertadores de América? Jamás, a Venezuela no la aplasta nadie; con trabajo y constancia seguirá su camino a la prosperidad, a la felicidad», expresó el Jefe de Estado en cadena de radio y televisión.

Maduro reiteró que en Venezuela al presidente lo eligen por votos y no lo designa en Estados Unidos.

«Mi mensaje de respuesta a Donald Trump es no podrás con Venezuela, a Venezuela no la aplasta nadie ni la quiebra nadie, Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, hacía el futuro, al trabajo a su recuperación (…) en Venezuela al presidente de la república no lo designa el presidente de Estados Unidos, lo elige el pueblo de Venezuela en voto y soy el presidente electo legítimamente», indicó.

De igual manera, el Jefe de Estado advirtió que Trump busca un conflicto de alto nivel con Venezuela.

«Él (Trump) cree que porque uno quiere diálogo es una muestra de debilidad, no, le digo al pueblo de Estados Unidos que Donald Trump está encaminando a Estados Unidos hacia un conflicto de alto nivel contra Venezuela», expuso.

El 4 de febrero, Trump expresó su apoyo a Guaidó, quien asistió en calidad de invitado al discurso del Estado de la Unión.

Trump aseguró que «EEUU lidera una coalición diplomática de 59 países contra el dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro».

Además, el mandatario de EEUU se refirió a Guaidó como al «presidente único y legítimo» de Venezuela y destacó que todos los estadounidenses se unen al pueblo venezolano en su «justa lucha por la libertad». (Sputnik)