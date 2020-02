Presidente mexicano condena violencia de encapuchados contra universidad

Ciudad de México, 5 feb (Sputnik).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, condenó este miércoles la violencia de grupos de encapuchados autodenominados «anarquistas» que cometieron actos vandálicos en el edificio de la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, y descartó que sean izquierdistas quienes participan en esas protestas.

«Que no nos vengan con el cuento de que son radicales, de que son de izquierda quienes imponen; además, nada de capuchas, con todo respeto, ¿por qué taparse la cara? un luchador social tiene que dar la cara y no apostar a la violencia, seguir el ejemplo de (Nelson) Mandela, de (Mahatma) Ghandi, de (Martin) Luther King, la no violencia», expresó el mandatario en conferencia de prensa.

Al atardecer del martes pasado, irrumpió en la UNAM una marcha de unos 200 jóvenes para protestar contra la violencia de género en el centro de estudios, la mayoría con los rostros cubiertos, quienes lanzaron petardos, cócteles incendiarios molotov y pintarrajearon la Torre de Rectoría.

«Se recurre a la fuerza bruta cuando no se tiene la razón, nada de agresiones, nada de violencia, espero que los universitarios, alumnos, maestros, investigadores y académicos de la UNAM, lleguen a un acuerdo, que haya diálogo y se busque la solución a los problemas», dijo el jefe del Ejecutivo.

CRECE LA PROTESTA

El paro estudiantil comenzó hace casi tres meses en la Facultad de Filosofía y Letras «contra el acoso sexual y la violencia de género» y en las últimas semanas sumó adeptos.

El presidente se comprometió a respetar la autonomía de la UNAM, pero rechazó la «manipulación política» con acciones anónimas, como el llamado a un paro total de actividades que circuló este semana.

«Siento que hay ‘mano negra’, es lo que hay que ver, siempre hay quienes ‘mueven la cuna’, hay que ‘lamparear’ a los que anden en los sótanos, ojalá se resuelvan las cosas», puntualizó el gobernante.

López Obrador descartó que se presenten situaciones similares a las grandes huelgas universitarias de 1968, 1997 o 2000, «cuando el autoritarismo prevalecía (…) o en tiempos recientes de los gobiernos neoliberales; estamos viviendo tiempos de libertad, justicia, tolerancia, de búsqueda de la paz».

Afirmó que el país vive nuevos tiempos, «porque no hay autoritarismo, no hay corrupción, se atiende a la gente pobre, a la gente humilde, se lucha por la igualdad, se respeta la diversidad, la pluralidad en el pensamiento, el género, la libertad religiosa, la libertad de prensa y no hay censura».

Finalmente denunció que una «minoría» se imponga en la UNAM, porque también es «una forma de autoritarismo y conservadurismo».

Los incidentes del martes comenzaron cuando un grupo de mujeres encapuchadas intentó tomar las instalaciones de la Facultad de Derecho y lanzaron pintura a maestros y académicos que lo impidieron, ante lo cual sumaron a otros inconformes para marchar hacia la Torre de Rectoría. (Sputnik)