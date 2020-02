Lo que dijo Kirchner (o no) sobre «el linaje mafioso de los italianos»

El 9 de febrero Kirchner acusó al expresidente argentino Mauricio Macri de usar contra ella métodos mafiosos que habría heredado de sus antepasados italianos. La frase irritó a los italianos y a la comunidad italoargentina.

«No obstante, ‘italianos genéticamente mafiosos’ son palabras NUNCA pronunciadas por Cristina Kirchner. Es una vergüenza más para los medios ‘mainstream'», destaca el analista político Alessio Trovato.

«El método para entender algo, queridos amigos, en este rapaz mundo mediático donde todos les quieren convencer, no informar, es único: ir a ver el discurso original y leer transcripciones fidedignas si no conocen el idioma», explica el columnista de Sputnik.

Las palabras de la política fueron las siguientes: «El componente mafioso del ‘lawfare’ se tradujo en la persecución a mis hijos, pero especialmente a Florencia… Debe ser ese componente mafioso, los ancestros de quien fuera… como denunció un conocido periodista en el diario Página 12 cuando habló de la Ndrangheta italiana, bueno, deben ser esos ancestros».

Para interpretar correctamente esta frase, que en la versión italiana de los medios mainstream se ha transformado mágicamente en «los italianos son todos mafiosos por genética», hace falta conocer algunos antecedentes, opina Trovato. Kirchner, expresidenta de Argentina y actual vicepresidenta, se desquita con su rival político y con otro expresidente, Mauricio Macri, acusándolo de utilizar el lawfare —la forma de crear leyes— de manera mafiosa, apuntando a sus hijos, en particular a su hija Florencia.Para Trovato, usa un discurso del tipo «Macri me chantajea con el poder judicial usando un método mafioso porque él es un mafioso, como toda su familia desde la época de su abuelo». Trovato no lo considera políticamente correcto, pero ve claramente que está dirigido contra Macri, no contra todos los italianos.

Y los diarios, ¿qué buscan?

Pero, ¿por qué los periódicos italianos inflan el caso? Las respuestas pueden ser distintas, pero no se puede olvidar que la mayoría de las noticias siempre proviene de tan solo un par de agencias principales. Una gran agencia suele ser la primera en escribir una tontería, después de lo que todos los periódicos la repiten, ya que nadie tiene tiempo de buscar información en fuentes primarias.

Según el columnista, otra razón posible para dramatizar la situación es que Kirchner dijo públicamente el día anterior que Argentina no devolvería su deuda al Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, es notoriamente peronista, lo que significa que apoya el desprendimiento de Argentina de la influencia de Estados Unidos en el continente sudamericano. (Sputnik)