Costa Rica ante el reto de cambiar su destino (II parte)

La ceguera de los políticos, criollos y otros, es de tal magnitud, que no se han dado cuenta que están (?) matando la gallinita de los huevos de oro…, el estado es el modus vivendi y el modus operandi de miles de costarricenses que viven de los demás costarricenses (sic).

Siempre, desde la República griega, los políticos han vivido de los demás: nosotros, solo que la reproducción de esa especie ha llegado a límites demenciales y no solo en número, lo son también en voracidad. Ahora un ministro quiere carro caro, condominio para guarecerse, casa de playa etc, todo eso lo pagamos nosotros los simples mortales.

Normalmente quien se mete en política (siempre fue así) lo hace para vivir sin trabajar y tener asegurado su bienestar, desde luego algunas cosas harán por la patria, ¿y cómo no hacerlas si se les re paga por eso?; no obstante no vengamos a hablar de sacrificio, nada de esas farsas que aquí todos sabemos que es una mentira disfrazada de coloquio.

¿Por qué hablo de eso? Por una razón muy simple, estamos en el borde de un barranco que nos acabará a todos: a los políticos por voraces, a los grandes empresarios por tener el negocio de que aquellos trabajen para ellos y de nosotros por seguir callados.

Es más fácil meter la cabeza en la tierra como una avestruz y dejar que el mundo siga girando, no obstante yo lo escribo porque estamos en grave peligro de perder el Estado de Derecho y bienestar de todos, no solo de los políticos, no, de todos los costarricenses.

En primer lugar debe el Presidente Alvarado dejar de hacer esas encerronas, hijas putativas del PLN (las tristemente célebres encerronas de La Catalina, de Daniel, Pepe y Monge, donde iban cebando las nuevas camadas de avivados hijos políticos), esas encerronas no sirven Don Carlos, hagas las cosas mal o bien, hágalas públicamente, que después todo se sabe, la mujer de alguien o la querida, cuenta lo que sucedió. Haga lo que haga: ¡hágalo público!, queremos transparencia absoluta, hasta la antigua URSS tuvo su Glásnost y su perestroika, no hubo de otra, pues bien nosotros los cuatro y medio millones de “no políticos costarricenses”, ya no le creemos a nadie, ni a usted. Hágalo fácil, que de todas maneras el daño colateral será para una minoría de vivos. Usted tiene hijo que representa los milenials, ¿no cree que al menos debería pensar en él? Ya usted nunca regresará a la presidencia, haga las cosas mal o bien, nunca volverá porque su nave insignia, el PAC ha caído en el mayor de los desprestigios posibles. Pero usted seguirá viviendo en este país o en el caos que se avecina ¿o pensará irse a dar clases a Miami que es la moda de los PAClovers? No se, pero no podrá llevarse a toda su familia y la de su señora esposa, piense en ellos, haga las cosas bien porque es lo único que quedará de su memoria: un bien o un mal. ¿Por qué lo señalo a usted precisamente como el muchacho de la película? Sencillamente porque a usted le tocó el triquitraque y lo apaga o le revienta en las manos.

Haga las reformas necesarias ¡ya! Después será demasiado tarde, piense que a estas alturas de su administración no puede quedar bien con Dios y con el Diablo, no puede usted servir a dos amos: porque servirá a uno y destruirá al otro! Lo único es una reducción urgente de las instituciones duplicadas y la venta de aquellas que ya no deben estar protegidas por el estado alcahueteando mega salarios para tener lugar para sus electores, ya eso pasó, haga las cosas bien, o sencillamente deje todo cómo está y verá lo que no quería ver.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico