Esta Semana en la Universidad de Costa Rica. Del 22 al 29 de febrero del 2020

CONFERENCIA INAUGURAL: CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y FEMINISMOS EN CHIAPAS Y CENTROAMÉRICA. Lunes 24 de febrero, 10:00 a. m. en el auditorio Abelardo Bonilla de la Escuela de Estudios Generales. Dictada por la Dra. Marisa Ruiz Trejo, investigadora, Instituto de Estudios Indígenas, Universidad Autónoma de Chiapas. Información: 2511-6342, correo electrónico: congresohumanismo.eg@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Estudios Generales en el marco del III Congreso de Estudios Humanísticos, Arte, Cultura, Ciencia y Pensamiento.

NOCHES DE CINE CHINO. Lunes 24 de febrero, 6:00 p. m. en el miniauditorio de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias. Película: EL sorgo rojo (confirmar asistencia vía web). Información de fechas y películas: www.institutoconfucio.ucr.ac.cr en la sección Noticias. Información: 2511-6870, correo electrónico: instituto.confucio@ucr.ac.cr Página Web: http://www.institutoconfucio.ucr.ac.cr Organiza: Instituto Confucio UCR.

CONVERSATORIO: GRUPOS DE TRABAJO INTERDISCIPLINARIOS: DESAFÍOS METODOLÓGICOS. Fecha límite para confirmar asistencia: lunes 24 de febrero, por medio de correo electrónico. Fecha del Conversatorio: martes 3 de marzo, 6:00 p. m. en el auditorio de la Facultad de Ciencias,Ciudad de la Investigación. Participa: Ph.D. Luis Thenon, Universidad Laval, Canadá. Información: 2511-4956, correo electrónico: ucrea.apoyo@ucr.ac.cr Página Web: http://www.ucrea.ucr.ac.cr/ Organiza: Espacio Universitario de Estudios Avanzados (UCREA).

CHARLA: BREVE HISTORIA DEL FRIJOL MIRANDO EN EL ESPEJO DE SU GENOMA. Fecha límite para confirmar asistencia: lunes 24 de febrero por medio de correo electrónico. Fecha de la charla: 25 de febrero, 10:00 a. m. en el auditorio de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias. A cargo del Dr. Daniel Debouck, investigador, Programa de Recursos Genéticos, Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT). Información:2511-8797, correo electrónico: luis.gomezalpizar@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Agronomía.

SIMPOSIO: CANNABIS MEDICINAL EN COSTA RICA. Lunes 24 y martes 25 de febrero, de 4:00 a 7:00 p. m. en el auditorio Gonzalo Gónzalez Gónzalez, Facultad de Farmacia. Conferencista invitado: Zachary Walsh Ph.D, Universidad de British, Columbia. Dirigido a público en general, investigadores, docentes, estudiantes. Información: 2511-8327, correo electrónico: monika.hidalgo@ucr.ac.cr Organiza: Facultad de Farmacia con la colaboración de la Asociación Costarricense de Estudios e Investigación en Drogas (ACEID), Sociis Plantae.

V JORNADA DE DOCENCIA EN ARTES: PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS INNOVADORAS. Miércoles 26 de febrero, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. en el Teatro de la Facultad de Artes. Conferencia inaugural a cargo del Dr. Guillermo Rosabal-Coto, Catedrático Humboldt 2020 y docente de la Escuela de Artes Musicales. Información: 2511-8931, correo electrónico: decanato.artes@ucr.ac.cr Organiza: Decanato, Facultad de Artes.

TALLER: COCINA SOSTENIBLE: CÓMO APROVECHAR HOJAS, CÁSCARAS Y OTROS PRODUCTOS SUBUTILIZADOS EN LA COCINA. Inscripción abierta hasta el miércoles 26 de febrero, vía telefónica. Fecha del Taller: viernes 28 de febrero, de 8:00 a. m. a 12:00 m. Laboratorio de Alimentos, Escuela de Nutrición. Cupo limitado. Costo: ¢13.000,00. Información: 2511-2166. Organiza: Escuela de Nutrición, Facultad de Medicina.

JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN SOBRE DISEÑO DE INSTRUMENTOS SOBRE RECOLECCIÓN DE DATOS. Miércoles 26 de febrero, de 2:00 a 4:00 p. m. en la Sala 101, Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Participa: Dra. Eliana Montero Rojas, investigadora, Instituto de Investigaciones Psicológicas. Dirigido a docentes, estudiantes, investigadores en Bibliotecología y afines. Información: 2511-1919, correo electrónico: IVANNIA.ARGUELLO@ucr.ac.cr Página Web: htpp://ebci.ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información en el marco de la Cátedra Nelly Kopper Dodero.

CHARLA: POSCOSECHA DE PLANTAS ORNAMENTALES. Jueves 27 de febrero, 2:00 p. m. en el auditorio de UCAGRO (detrás de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias). Charla impartida en Inglés. A cargo de la Dra. Margrethe Serek, especialista en floricultura, Leibniz University of Hannover, Alemania. Información: 2511-3041, correo electrónico: info.cia@ucr.ac.cr Página Web: http://www.cia.ucr.ac.cr/?p=2993 Organiza: Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA).

CHARLA: GENE REGULATION, DEVELOPMENT AND GENOME EVOLUTION, AND ITS APPLICATION IN PLANT BREEDING. Fecha límite para confirmar asistencia: 28 de febrero por medio de correo electrónico. Fecha de la charla: lunes 2 de marzo, 2:00 p. m. en el auditorio de UCAGRO (detrás de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias) (impartida en inglés sin traducción). Dictada por el Dr. Luca Comai, Genome Center, Department of Plant Biology, University of California Davis Información: 2511-8823, correo electrónico: luisorlando.barboza@ucr.ac.cr Organiza: Centro para Investigaciones en Granos y Semillas (CIGRAS).

CURSO: GENE REGULATION, DEVELOPMENT AND GENOME EVOLUTION, AND ITS APPLICATION IN PLANT BREEDING. Fecha límite para confirmar asistencia: 2 de marzo por medio de correo electrónico. Fecha del curso: miércoles 4 de marzo, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. en la Sala Multimedia de UCAGRO (detrás de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias). Impartido por el Dr. Luca Comai, Genome Center, Department of Plant Biology, University of California Davis. Información: 2511-3424, correo electrónico: luisorlando.barboza@ucr.ac.cr Organiza: Centro para Investigaciones en Granos y Semillas (CIGRAS).

CURSO: ¿EN SU CASA HAY UNA PERSONA ADULTA MAYOR CON POCO APETITO? CONOZCA COMO BRINDAR UNA ATENCIÓN APROPIADA A ESTE RETO. Fecha límite de inscripción: 3 de marzo vía telefónica o en forma presencial en el PREANU. Duración: jueves 5 de marzo, de 8:00 a. m. a 12:00 m. en el PREANU, Escuela de Nutrición. Impartido por la Máster Patricia Sedó Masis, profesora, Escuela de Nutrición. Cupo limitado 20 personas. Dirigido a familiares o cuidadores de adultos mayores en el hogar. Costo: ¢12.000,00. Información: 2511-2166, correo electrónico: preanu@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Nutrición, Facultad de Medicina.

CHARLA: HOW TO MAKE A CLASS VIEWED > 80 000 TIMES: SOME EXPERIENCES USING INVERTED LECTURES. Fecha límite para confirmar asistencia: 4 de marzo por medio de correo electrónico. Fecha de la charla: viernes 6 de marzo, 10:00 a. m. en el auditorio UCAGRO (detrás de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias) (impartida en inglés sin traducción). A cargo del Dr. Luca Comai, Genome Center, Department of Plant Biology, University of California DavisInformación: 2511-3424, correo electrónico: luisorlando.barboza@ucr.ac.cr Organiza: Centro para Investigaciones en Granos y Semillas (CIGRAS).

44 EDICIÓN MILLA UNIVERSITARIA 2020. Inscripción en línea vía web hasta el martes 10 de marzo, 12.00 m. o hasta agotar cupos. Milla Competitiva (cupo máximo 400 participantes), Milla Recreativa (cupo máximo, 100 participantes) (inscripciones gratuitas) . Los números a todos los participantes inscritos, se entregan el día miércoles 11 de marzo de 8:00 a 10:00 a. m., en toldo de Organización, frente a Biblioteca Carlos Monge Alfaro. La 44 Milla Universitaria se realiza: miércoles 11 de marzo, 11.00 a. m. en Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Frente a Biblioteca Carlos Monge Alfaro. Dirigido al público nacional y universitario (públicas y privadas). Información: 2511-4129 / 2511-4777 / 2511-6812 Página Web: http://millauniversitaria.obs.ucr.ac.cr Organiza: Unidad de Programas Deportivos, Recreativos y Artísticos, Oficina de Bienestar y Salud (OBS).

CURSO: GESTIÓN DE RIESGO Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO. Fecha límite de inscripción: 18 de marzo en el sitio: https://forms.gle/MxYeFfv1WtRfHyqW8 Duración: del 25 de marzo y 2 de abril, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. en la Facultad de Ciencias Sociales, Ciudad de la Investigación. Información: 2511-4504, correo electrónico: heilen.arce@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Química.