Los virus están, han estado y estarán ahí, siempre

Hace unos cuarenta años, un colega jefe mío, cirujano de provincia me dejó perplejo un día al decirme: “yo no creo en los virus porque no los he visto”. Esta fue la posición de muchos médicos por largo tiempo, aunque en la actualidad se sabe mucho más acerca de los virus, siguen siendo un enigma (real y demostrable, pero enigmáticos).

Los virus mutan, siempre lo han hecho y seguirán haciéndolo, lo que no se sabe es “para qué lo hacen”. Hay otras posiciones interesantes en la medicina no tradicional, que indican qué hay cambios psico-biológicos (genéticos, emotivos, medioambientales) en una persona para que un virus lo afecte o lo enferme.

Voy a partir de algunos hecho comprobados: dos hermanos durante la epidemia de polio, dormían en camas juntas y tomaban el mismo biberón, pero solo uno de ellos desarrolló la poliomielitis. Un amigo mío sano, colega, fue a un país de Europa y desarrolló una enfermedad de Guillain Barré, murió pese a excelente atención en ese país desarrollado.

Una colega fue a Europa y desarrolló un cuadro de H1N1 y murió allá. Hace una semana mi apreciado doctor Duran Ayaneguí habló sobre el “vector avión”, es decir los vuelos Si transportan agentes patógenos: en el caso que menciona Don Fernando, el que viaja es el mosquito Aedes aegypti, el trae el virus.

Una pareja de una persona contagiada de HIV no se protege y no se infecta, pese a muchos años de convivencia.

Ahora vamos al virus de moda, el Coronavirus Covid 19 o neumonía de Wuhan, que aunque mucho menos letal que el H1N1, es mortal en muchos casos. Lo querían endosar a los chinitos de Wuhan.

Mientras escribo este artículo, acabo de escuchar de un caso de coronavirus autóctono en California, éste pasaría a ser un Covid X o neumonía de California. No lo sé, ya dirán los científicos abocados a manejar esos cuadros. Todo lo que se puede hacer hasta ahora, es la prevención y el aislamiento de casos enfermos, más la cuarentena de posibles personas que hayan tenido contacto con infectados por el virus.

No podemos dar pie al pánico, eso altera el sistema inmunológico y proporciona un terreno adecuado para la acción patógena de un virus.

Las prioridades serán : 1-evitar aglomeraciones, 2-no tener contacto innecesario con otras personas, apretones de mano, besito cachetero. 3-asistir a un médico (Ya sea centro público o privado ante un cuadro similar a la gripe), 4-no auto medicarse ni asistir a curanderos o remedios caseros. 5- avisar al trabajo para asistir al médico y caso de confirmarse evitar asistir al trabajo, hasta que el médico responsable lo autorice. El lavado de manos después de tocar personas o aparatos usados por otros, taparse la boca y nariz y voltear la cabeza al estornudar, no “escupir” a los demás durante un estornudo.

Tenemos que ser conscientes de que por la aglomeración en las ciudades hoy día, estamos como en las ciudades londinenses del siglo XIX, nos guste o no, hemos vuelto atrás, pero principalmente por la explosión demográfica.

Es importantísimo evitar las noticias fakes o no fiables, típicas de las redes sociales e informarse por medios serios.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico