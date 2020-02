Nigeria confirma el primer caso del nuevo coronavirus en su territorio

El Cairo, 28 feb (Sputnik).- El Ministerio de Saludo de Nigeria confirmó el primer caso de contagio con el nuevo coronavirus en su territorio detectado en el sudoeste del país.

«El Ministerio Federal de Salud ha confirmado un caso del coronavirus (covid-19) en el estado nigeriano de Lagos. El caso, confirmado el 27 de febrero, es el primer caso reportado en Nigeria desde el comienzo del brote en China en enero de 2020», escribió el ente en su cuenta de Twitter este viernes.

Nigeria se convirtió en el tercer país africano donde se manifestó este virus, los otros dos son Argelia y Egipto.

Sin embargo, es el primer caso del nuevo coronavirus registrado en territorio de África subsahariana.

A finales de 2019, China informó de un brote de neumonía causada por una nueva cepa de coronavirus en la ciudad china de Wuhan, capital de la provincia de Hubei (centro-este).

El virus fue denominado SARS-CoV-2, y la enfermedad que provoca, covid-19.

The Federal Ministry of Health has confirmed a coronavirus(Covid-19) case in Lagos State Nigeria. The case which was confirmed on 27/02/2020 is the first case to be reported in Nigeria since the beginning of the outbreak in China in January 2020 @WHO @BBCWorld #CoronaVirusUpdates pic.twitter.com/uF79NYzvAz

— Federal Ministry of Health, NIGERIA (@Fmohnigeria) 27 de febrero de 2020