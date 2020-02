Cuento de Frank Ruffino: Ellos me querían matar…

…El humo de sándalo y otras resinas aromáticas se esparcía por todo el edificio salpicado de pequeños cubículos amorosos, donde, empotrados en largos y angostos nichos en las paredes, distintos alabastrones de colores y diseños contenían las esencias y ungüentos.

«Ah, si me besaras con los besos de tu boca…

¡grato en verdad es tu amor, más que el vino!

Grata es también, de tus perfumes, la fragancia;

tú mismo eres bálsamo fragante.

¡Con razón te aman las doncellas!

¡Hazme del todo tuya! ¡Date prisa!

¡Llévame, oh rey, a tu alcoba!»…

Desde la cámara principal del mítico Lupanar de Pompeya, turbiamente percibía un ritmo orgiástico proveniente de flautas y retoques acompasados de tambores. Y por todos lados las voces hilarantes y placenteras de mujeres que recordaban el trino de los gorriones. En las paredes y techo de mi habitáculo aparecían escenas eróticas de jóvenes imbuidos en las artes amatorias.

El monte Vesubio emitía retumbos ahogados, pero sólo algunos de los viajeros del tiempo en ese burdel deploramos lo que en pocos años acaecería en esa exótica y sensual ciudad que, por arte de magia, o un extraño fenómeno cuántico o proyección astral de mi deseo, me acogía esa noche.

Y así, en un susurro, le seguía recitando a Antistia, a mi lado, trozos al azar de El Cantar de los Cantares:

«…Tú y tus adornos, amada mía,

me recuerdan a las yeguas enjaezadas

de los carros del faraón.

¡Qué hermosas lucen tus mejillas entre los pendientes!

¡Qué hermoso luce tu cuello entre los collares!

¡Haremos para ti pendientes de oro

con incrustaciones de plata!».

Y de esta atmósfera, literalmente del mismo aire, irrumpieron ellos aguando aquel deleite.

Ya decía yo que el Rey KA se me parecía a un personaje díscolo y supremo, y no fue hasta tan peculiar madrugada alucinante que pude establecer esa relación…

Le acompañaba la Gran Dama rubia y un grandullón, de profesión verdugo, el Supremo Recaudador de Impuestos de mi Reino Banana Split (también conocido como Reino Barco de Banano). Pronto me percaté se habían pulido: sus vestidos eran tan romanos como los de todos. Ella gastaba una stola de rico bordado y finas franjas carmesí y púrpuras; y portaba la palla, pero descubriendo su cabeza de frondosa y bella cabellera. Por lo demás, parecía tan mujer de la vida como las demás.

Y todo fue muy fidedigno: al no existir encendedores de chispa en aquella época, el Rey KA llevaba una tea encendida para atentar contra mi vida, ¡haciéndome sufrir lo indecible de ser quemado vivo por ridiculizarlo en mis cuentos! En ese momento, desnudos bajo una manta de lino porque había verano, hacía él el gesto heroico de un legendario tamborcillo de guerra, y con un horror indecible le vimos prenderle fuego a los bordes del mantón que casi llegaba al mosaico donde descansaban mis calcei de cuero de camello y las sandalias de Antistia, decoradas ricamente con finas perlas y ornamentos de oro. Ella era mi mujer asignada por el destino en tal noche de sobresaltos inesperados…

Algo, sin embargo, sucedía con la máquina del tiempo que comenzó a dar bandazos cual barca presa de un remolino y a chisporrotear: el tiempo pasado y presente reaccionaron creando una fricción energética de los mil demonios; colisionaban como lo hacen las placas tectónicas bajo nuestro Reino Banana Split: esta réplica de Nerón en disminución pasmosa (que conservaba su mueca habitual de bobalicón, con su atuendo romano, una túnica azul y botas café bien sujetas con correas anilladas hasta más arriba de los tobillos) era y no era, ni uno ni otro: porque igual, influido por una sarta de chispazos o flashes, el Rey KA resurgía con su traje de progre ejecutivo de alto nivel…

Este rey buscaba por todos los medios prenderme fuego y desaparecerme…

En esos instantes de agonía, ante mis desorbitados ojos pasaba toda esta perra existencia como si se tratara de un filme en cámara rápida. Recordé con angustia a mis ídolos Giordano Bruno y Juana de Arco. Mas, esa noche, el dios de la guerra estaba de mi lado: la tea corrió la misma suerte de verse sumida en ese fenómeno entre la tecnología antigua y presente: la especie de César clonado pero versión banano pasa (el Rey KA), trataba de encender la manta con la antorcha (obvio que no acarició la cicuta en mi copa de vino como medio más elegante de borrarme de la historia del Reino Banana Split), y a su vez chasqueaba infructuosamente el Zippo de oro que nunca dio su chispazo asesino. Y no supe que me causaba más impresión, si el atentado contra mi vida o lo ostentoso del artefacto apareciendo y desapareciendo igual que la tea, porque sí que iba engastado con resplandecientes esmeraldas y diamantes, dicen, obsequio de un rey del norte.

-La gasolina, pronto la gasolina -le gritaba a la Gran Dama y al Supremo Recaudador de Impuestos. Y sus frases iban y venían, torturadas entre tiempos que se habían anudado tratando sin éxito de estacionarse en este espacio o aquel. ¡Toda la escena del atentado había trastocado en un pandemónium molecular del carajo!

La Gran Dama ejecutaba una gimnasia estrambótica por yacer emparedada en estas dos dimensiones que oscilaban y no se acoplaban bien, pero pareciendo más a Mesalina que a una reina. En un momento dado reapareció junto a mí, con su acostumbrado bléiser y enagua de casimir azul oscuro y camisa blanca de burócrata, diciéndole a su cónyuge:

-¡KA, pero mire mi amado Rey KA: esta es el agua para alimentar el catalizador molecular de la máquina del tiempo y no el combustible para quemar a este hijoeputa!

– ¡Que me coja un chivo! ¡Y así fantaseamos con prenderle fuego a La Basílica! -vociferó endemoniado, como suele ponerse el Rey KA cuando no le salen las cosas. Y fue lo último que le escuché proferir con autorreproche a este bruto soberano de mi Reino Banana Split.

Fue una dicha el catalizador molecular de la máquina del tiempo llevara gasolina en vez de agua.

Demandando desayuno, mi gata Girasola no para de afilar sus uñas contra esta incipiente calva. Despierto conmocionado y a vivo llanto, pero henchido de gozo al percatarme sólo se trata de una terrible pesadilla, esas malas jugadas de un cerebro de escritor fatigado, en un cuerpo desempleado y hambriento.

-Ellos me querían matar, allá en una lejana y deliciosa mancebía, Girasola. Experimentan por mí el sentimiento inverso que yo te prodigo, pero felizmente ni en perversos y locos sueños asestan una -le digo a mi gata, que ejecuta melosos zigzags entre mis piernas y maúlla pidiendo su ración de alimento…

-Estos días he estado muy nervioso y no sé la razón minina.

(*) Frank Ruffino es escritor, poeta y periodista independiente. “Ellos me querían matar” es un cuento parte del libro inédito “Golpes bajos” que se publicará este año.