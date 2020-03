No más circo mediático: ¡Sean serios, por favor»

Columna Poliédrica

Voy a escribir este artículo en primera persona porque me siento obstinado de tanta estupidez. Pensaba que la profesión de comunicador era de las que mejor podían servir a la sociedad, sin embargo, se ha vuelto un trabajo en que dejó de importar el bienestar colectivo para caer en procesos en que no importa para nada los principios más básicos que rigen esa actividad profesional.

Cualquier persona con un poquito de cerebro sabe que el coronavirus siempre ha existido. Que su letalidad ni siquiera se le acerca a otras enfermedades, menos a las que se dan por muertes violentas y, mucho menos, a las que ocurren por el hambre de personas que no tienen como alimentarse. No obstante, los comunicadores prefieren exaltar y provocar una histeria colectiva por el tal coronavirus, antes de informar correctamente, de manera balanceada y veraz sobre este tema.

Una situación similar está ocurriendo con lo acontecido en nuestro medio con la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD). El circo que se ha montado alrededor de este tema resulta innecesario, sin que con esto esté diciendo que el tema no es relevante. Las personas con algún nivel de educación deberían saber que los datos personales, sensibles o confidenciales, son obtenidos de diversas formas por entes privados y públicos, ese no es el tema.

Los comunicadores de este país deberían ser más profesionales. Que informen los hechos que se han dado, las personas que los han realizado y que exijan las responsabilidades correspondientes, pero que no traten de construir una noticia sobre relatos inventados, con base en juicios de valor y dejando de lado los principios básicos de toda comunicación: balance y veracidad.

No estoy defendiendo al Presidente y menos a sus subalternos. Por supuesto que deben afrontar sus responsabilidades ante semejante metida de pata, la torpeza política que hay detrás de esto es supina. Que cada palo aguante su vela, empezando por el que ejerce la presidencia de la República, sin embargo, uno esperaría que la Defensoría de los Habitantes y la propia Fiscalía General, no se presten para el escarnio público que se ha querido montar alrededor de esta circunstancia.

Tal y como otras personas lo han manifestado, existen otros temas de más relevancia que merecen la atención de toda la ciudadanía. Hay gente que todavía no ha entendido que el problema de desempleo, por ejemplo, responde a una deficiencia estructural. Las personas de más de cuarenta años que durante los años ochenta del siglo pasado desertaron de la secundaria están siendo, literalmente, expulsados de los procesos productivos actuales y son los que están engrosando la indigencia o algunos trabajos informales; en contraste, las personas que tienen menos de treinta años y que dejaron sus estudios, también no tienen cabida en el proceso productivo y son las personas que están siendo reclutadas por el narcotráfico.

De este y otros temas relevantes, los comunicadores no se preocupan y si lo hacen, presentan un sesgo que no les permite informar adecuadamente y exponer de manera clara la situación. El problema es que estar harto de esta situación no resuelve absolutamente nada, ya que hay personas que siguen creyendo en estos comunicadores irresponsables. De mi parte he dejado de ver y escuchar los noticiarios nacionales, tanto los televisivos como los radiales; asimismo, las suscripciones a diarios nacionales las cerré.

Me informó optando por medios de comunicación como el El País.cr y desarrollando una observación crítica de los contenidos informativos. En el mundo digital, desgraciadamente, abundan los irresponsables y no se puede creer en todo lo que se publica como muchos ingenuos lo hacen. Contrastar informaciones es un buen método para no dejarse llevar por las noticias falsas y por comunicadores que denigran su profesión.

Basta ya de tanta estupidez. A los comunicadores les pido que se pongan la mano en el cerebro y que comprendan el mal que le están haciendo a nuestra sociedad.

(*) Andi Mirom es Filósofo

