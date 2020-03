China destina $15.580 millones para combatir la epidemia del nuevo coronavirus

Pekín, 3 mar (Sputnik).- Las autoridades chinas de todos los niveles ya han asignado unos 108.750 millones de yuanes (15.580 millones de dólares) para comprar los medicamentos y utensilios necesarios para combatir el coronavirus, declaró este martes Fu Jinling, representante del Ministerio de Finanzas del país.

Fu destacó que las instalaciones médicas cuentan con un financiamiento adecuado, por lo cual los enfermos deben acudir a sus servicios sin ningún tipo de dudas.

Las autoridades competentes, advirtió, implementaron un conjunto de medidas destinado a garantizar que la población no se preocupara por el costo del tratamiento y no tuviera miedo de ir a los hospitales, y que el trabajo epidemiológico sobre el terreno no se detuviera debido a problemas de financiamiento.

El representante del Ministerio de Finanzas aseguró que las autoridades chinas brindan subsidios a los ciudadanos para que los mismos puedan costear el tratamiento.

Según el funcionario, el Gobierno asumió además la responsabilidad por la adquisición y el almacenamiento de las máscaras y los trajes de protección para los ciudadanos y el personal médico.

A finales de 2019, China informó de un brote de neumonía en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei (centro-este), causado por una nueva cepa de coronavirus que fue denominada SARS-CoV-2, en tanto la enfermedad que provoca fue llamada covid-19.

A nivel global, el nuevo patógeno ya infectó a más de 92.000 personas en más de 70 países y provocó más de 3.100 muertes, la aplastante mayoría en la China continental. (Sputnik)