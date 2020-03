Hospital México implementa medidas para controlar accesos para control de infecciones

San José, 3 mar (Elpaís.cr).- Con el objetivo de aumentar la seguridad y mejorar el control de infecciones, el hospital México implementó una serie de cambios en sus accesos desde esta semana.

La autoridades del centro médico definieron que ahora sólo al paciente y a un acompañante se les permitirá ingresar después del portón principal.

De acuerdo con Marcelo Jiménez Umaña, director administrativo-financiero del hospital México, las medidas van orientadas a lograr un mayor control de las personas que ingresan, así como a la prevención de infecciones, sobre todo respiratorias.

“Con esta restricción lo que pretendemos es que quienes ingresen al hospital, sean única y exclusivamente las personas que vienen a realizar alguna gestión específica, como una cita o trámite”, explicó el funcionario.

De esta manera, el ingreso se restringe en el portón principal de este centro y podrán ingresar a la Consulta Externa sólo aquellas personas que muestren al oficial de seguridad, un documento donde se demuestre el tipo de gestión que van a realizar, sea cita médica, de procedimiento o examen.

En el caso de personas que llegan a realizar trámites administrativos, como solicitud de epicrisis, constancias, retiro de referencias y otros, para los cuales no habría un documento que mostrar, por el momento se va a permitir el ingreso, sin embargo, se espera implementar próximamente una forma de control sobre estos trámites.

Por otra parte, también se harán excepciones con pacientes que requieran de asistencia de más de una persona, como personas con discapacidad o adultos mayores, siempre y cuando así lo requieran, igualmente cuando ingresen con menores de edad.

En lo que respecta al ingreso de la visita familiar, esta no sufre cambios, y se mantiene el acceso de una persona por paciente, la cual puede cambiar con otros las veces necesarias en el lapso de 4.00 p.m. a 7.00 p.m. La visita infantil se mantiene igual, los domingos de 10.00 a.m. a 11.00 a.m.

Con estas medidas el hospital busca reduciir la posibilidad de ingreso a personas antisociales que lo hacen para cometer delitos, como robos o hurtos tanto al patrimonio institucional como a funcionarios o pacientes.