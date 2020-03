Esta Semana en la Universidad de Costa Rica. Del 7 al 14 de marzo 2020

III PERIODO DE MATRÍCULA INTENSIVA EN LA ACADEMIA UCR CISCO. Prematrícula abierta hasta el 7 de marzo por medio de la página web: http://academiatecnologia.ucr. ac.cr/matricula/ Matrícula: del 9 al 13 de marzo (modalidad Intensiva (2 meses por módulo). Inicio de lecciones: Semana del 16 de marzo en el Edificio Cattecu Dirigido a mayores de 16 años. Costo: desde ¢147.900. Información: 2511-1829 / 2511- 1876, correo electrónico: academiatecnologia@ucr.ac.cr Organiza: Centro de Informática.

VIDEO CONFERENCIA: SEMBLANZAS DE LAS PRIMERAS PERSONAS NOMBRADAS EN EL MODELO INTEGRAL PARA LA EMPLEABILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Lunes 9 de marzo, 2:00 p. m. en el Aula Magna, Plaza de la Autonomía, Ciudad de la Investigación. Favor conformar asistencia vía telefónica o correo electrónico. Información: 2511-1323 / 2511-4069, correo electrónico: evento.rectoria@ucr.ac.cr Organiza: Rectoría.

AUDICIONES UCR CORAL TEMPORADA 2020. 9, 11, 16 y 18 de marzo de 6:00 a 8:00 p. m. en el Auditorio Abelardo Bonilla, Escuela de Estudios Generales. Se trata de las audiciones abiertas a la comunidad de la agrupación UCR Coral, para los montajes de la temporada 2020. dirigida a la Comunidad Nacional, mayores de 18 años. Información: 2511-6342 / 2511- 3443, correo electrónico: didier.mora@ucr.ac.cr Página Web: https://www.facebook.com/ ucrcoral/ Organiza: Escuela de Estudios Generales.

CONFERENCIA: ABORDAJE INSTITUCIONAL DEL CONSUMO DE DROGAS EN COSTA RICA. Martes 10 de marzo, de 6:00 a 8:00 p. m. en la Sala 1 de la Biblioteca Carlos Monge Alfaro. Participantes: Dr. Roberto Madrigal Abarca, doctor, Programa ambulatorio, Centro Nacional de Atención Integral en Drogas para menores de edad IAFA; Dra. Gloria Obando Madrigal, doctora, Centro de Atención a Personas con Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley (CAPEMCOL); Sr. Juan Carlos Kitano, consejero, Proyecto Nova; Sr. Miguel Quesada Sevilla, estudiante de Medicina. Información: 2511-5561, correo electrónico: marisol.jara@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales con la colaboración del TC-505: Estrategias para l promoción de la salud metal desde un enfoque de derechos humanos.

RECITAL: CARTAS DE AMOR: MÚSICA ESPAÑOLA PARA PIANO. Martes 10 marzo, 7:00 p. m. en la Sala María Clara Cullell de la Escuela de Artes Musicales. Participa: Yoko Suzuki. Información: 2511-8545, correo electrónico:produccionartistic a.eam@ucr.ac.cr Página Web: http://www.facebook.com/ ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales (EAM) con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social.

CELEBRACIÓN DEL DÍA PI. Miércoles 11 de marzo, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. en el auditorio FM (Física Matemática). Información: 2511-3419, correo electrónico: administrativo.cimpa@ucr.ac.cr Página Web: http://www.cimpa.ucr.ac.cr/ index.php/pages/notice/215- dia-pi-2020 Organiza: Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA).

CONFERENCIA: ANÁLISIS SECUENCIAL CANÓNICO Y MODELOS ESTRUCTURALES DE ECOLOGÍA COMPORTAMENTAL: EXAMINANDO TRAUMA Y SÍNTOMAS DE TRASTORNO POR ESTRÉS POST-TRAUMÁTICO EN DOS SOCIEDADES TRIBALES AMAZÓNICAS. Miércoles 11 de marzo, 10:00 a. m. en la Sala Multimedia, Facultad de Ciencias Sociales. Impartida por el M.Sc. Mateo Peñaherrera Aguirre, investigador, Universidad de Arizona, EE.UU. Información: 2511-6978, correo electrónico: iip@ucr.ac.cr Organiza: Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP).

CONFERENCIA: LAS TABLAS ADAPA Y LOS GLIFOS TUXTLA: COEVOLUCIÓN ENTRE ANIMALES HUMANOS Y NO HUMANOS. Miércoles 11 de marzo, 2:00 p. m. en la Sala Multimedia de la Facultad de Ciencias Sociales. A cargo del Dr. Aurelio José Figueredo, investigador, Universidad de Arizona, EE.UU. Información:2511-6978, correo electrónico: iip@ucr.ac.cr Organiza: Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP).

RECITAL: FRANCK Y FELD, SONATAS PARA FLAUTA Y PIANO. Miércoles 11 de marzo, 7:00 p. m. en la Sala María Clara Cullell, Escuela de Artes Musicales. Participantes: Michael Ramírez Aguirre (flauta), William Gómez (piano). Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr. ac.cr Página Web: http://www.facebook.com/ ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales (EAM) con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social.

FORO: LA ACCIÓN SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. RETOS Y DESAFÍOS. Jueves 12 de marzo, 6:00 p. m. en el auditorio de la Facultad de Educación. Participantes: Dra. Yamileth Angulo, vicerrectora, Vicerrectoría de Acción Social; Dra. Carmen Caamaño, profesora e investigadora, Instituto de Investigaciones Sociales (IIS); Dra. Marisol Rapso, coordinadora, Programa Integral Para la Persona Adulta Mayor (PIAM); Dra. Isabel Avendaño, decana, Facultad de Ciencias Sociales (moderadora). Información: correo electrónico: zuiri.mendezbenavides@ucr.ac. cr Organiza: Programa Kioscos Socioambientales con la colaboración del Consejo de Programas: PIAM, KIOSCOS, CIUS, PEA, PIOSP, PROESS.

RECITAL DE PIANO. Jueves 12 de marzo, 7:00 p. m. en la Sala María Clara Cullell, Escuela de Artes Musicales. Participa: József Rédai. Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr. ac.cr Página Web: http://www.facebook.com/ ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales (EAM) con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social.

CHARLA: THE NORTH TANZANIAN DIVERGENT ZONE: AN EXAMPLE OF AN INCIPIENT ACTIVE RIFT? Viernes 13 de marzo, 3:00 p. m. en el auditorio César Dondoli Burgazzi de la Escuela Centroamericana de Geología. A cargo de la Dra. Sara Mana, Assistant Professor, Geological Sciences, Salem State University, EE.UU. La charla se impartirá en idioma inglés. Información: 2511-8129, correo electrónico: mauricio.mora@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Geología.

SIMPOSIO: EMERGING ARBOVIRUSES IN LATIN AMERICA, A COMPLEX SCENARIO. Inscripción abierta por medio del enlace: https://forms.gle/ AmxhEXzfqwuCtcYd8 Fecha del Simposio: 13 de marzo en el auditorio 001, Facultad de Microbiología. Cupo Máximo: 70 personas. Información: 2511-8602, Página Web: https://forms.gle/ AmxhEXzfqwuCtcYd8 Organiza: Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales (CIET) con la colaboración de Alphanet, ARBOred, EcoVector.

RECITAL PARA ELISA. Sábado 14 de marzo, 4:00 p. m. en la Sala María Clara Cullell, Escuela de Artes Musicales. Participa: Manuel Matarrita, piano. Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr. ac.cr Página Web: http://www.facebook.com/ ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales (EAM) con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social en el marco del Ciclo Beethoven en el campus.

EXPOSICIÓN: COLEGIO SUPERIOR DE SEÑORITAS: BALUARTE DE LA EDUCACIÓN DE LA MUJER EN COSTA RICA. Abierta hasta el 31 de marzo, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. en el primer piso, Biblioteca Nacional. Inauguración: miércoles 4 de marzo, 2:00 p. m. La exposición es resultado del proyecto de investigación «Análisis, catalogación y registro del patrimonio fotográfico del Colegio Superior de Señoritas comprendido entre los años de 1888 a 1948» de la investigadora Dra. Jimena Sánchez Zumbado. Información: 2511-8933, correo electrónico: iiarte@ucr.ac.cr Organiza: Instituto de Investigaciones en Arte (IIArte) con la colaboración del Ministerio de Cultura y Juventud, Sistema Nacional de Bibliotecas.

EXPOSICIÓN: ACUARELAS DE GRACE HERRERA AMIGHETTI. Abierta hasta el 3 de abril, de 7:00 a 12:00 m. y de 1:00 a 4:00 p. m. en la Galería de Arte SEP (diagonal a la Facultad de Artes). Información: 2511-1400, correo electrónico: posgrado@sep.ucr.ac.cr Organiza: Sistema de Estudios de Posgrado (SEP).