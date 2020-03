El patriarcado neoliberal prende fuego a China Kichá

En las hermosas montañas del Territorio indígena Cabecar de China Kichá, en la otra Costa Rica, arde el fuego que han provocado los terratenientes. Cultivos, casas, tierras sagradas arden; ellos están quemando a Iriria, nuestra Madre Tierra.

Es la tierra que las mujeres indígenas, valientes y sabias, han recuperado. Ellas la defienden del despojo y la violencia ejercida por los terratenientes, machos furibundos que sudando odio destruyen la vida.

El 24 de febrero, Jerhy Rivera, defensor del territorio indígena de Térraba, ubicado en el sur de Costa Rica, fue asesinado. Varios balazos acabaron con él. Jerhy iba a solidarizarse con varias mujeres recuperadoras de tierras. Frente a ellas, fue asesinado. Un par de días después, un Juzgado Penal, dejó en libertad al que disparó.

Los terratenientes, se envalentonaron y marcaron la ruta para continuar el asedio contra la población indígena y en especial contra aquellas mujeres indígenas que se reconocen como “las recuperadoras del territorio”.

Estos hombres han organizado verdaderos escuadrones de la muerte y del terror. Ejecutan actos violentos, coordinados. Son cofradías de machos violentos, aquellos que rebajados en su masculinidad patriarcal, racista clasista y colonial, necesitan demostrar que son parte de una hermandad que se cree tiene el derecho a decidir quien vive y quien muere.

Desde los tiempos inmemorables los territorios que pertenecen a las personas indígenas se han violentado e invadido. Esos territorios, al igual que los cuerpos de las mujeres, son y siguen siendo, territorios para invadir, poseer y saquear. Porque la colonia sobre los cuerpos y territorios es un proceso que no ha terminado.

Primero fueron los europeos con la espada y la cruz, hoy son los terratenientes blanqueados, con anisas de dólares. Siguen siendo apoyados por la Iglesia Católica, las iglesias evangelistas, la institucionalidad criolla que sirve a los blanqueados, a los ricos y poderosos. Un estado criollo, racista, que se vende a lo externo como defensor de los derechos humano.

La violencia contra el territorio indígena de China Kichá, es una manifestación de la violencia feminicida que se inscribe con letalidad en los cuerpos/territorios. De las mujeres recuperadoras casi no se habla, pero ellas están ahí de pie, valiente y coherentes. Resisten y luchan contra la violencia feminicida. Ellas defienden el derecho a existir, resisten a saqueo y al extractivismo. Ellas luchan por el derecho a ser y están poniendo de frente su cuerpo para defender la vida individual y la colectiva.

El sistema patriarcal, capitalista, racista y colonial está en guerra. Ellas las mujeres indígenas, con la fuerza y la sabiduría de las ancestras, le hacen frente; poseen la certeza de que nadie ni nada las va a doblegar.

A los “señoros” terratenientes del clasismo y el racismo los mueve el maldito sentimiento de superioridad patriarcal, de saberse blanqueados y cercanos al poder, el sentimiento de saberse con poder económico. Son ellos los hijos machos perfectos del patriarcado colonial neoliberal.

Quieren a los indígenas, jornaleros, peones, pacientes. Desean a las mujeres indígenas sumisas y a su servicio. Al igual que los primeros colonizadores, quieren cuerpos en silencio y a disposición del amo.

Más de quinientos años después de la intrusión colonial europea, las indígenas siguen siendo cuerpos de bestias esclavas. Son vidas, cuerpos, que pueden destrozarse, ser aniquilados, porque en este escenario de muerte, sus vidas para el poder no son importantes. Son cuerpos/territorios que a pesar de que se aniquilen, no merecen lutos, ni lágrimas.

La violencia contra los cuerpos/territorios es una manifestación del patriarcado, capitalista, racista y colonial. El feminismo nos lleva a cuestionar y desafiar todo ese entramado de violencia, no por partes, sino en conjunto.

En el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día internacional de las Mujeres, debemos reconocer que el feminismo costarricense en su gran mayoría, es ajeno a las luchas de las mujeres indígenas. Las retóricas y luchas urbanas herederas del feminismo liberal, que enfatiza los derechos de la población LGTBI y del discurso de equidad de género y empoderamiento vaciados de transformación real, son las predominantes

El feminismo del 99% anticapitalista, antirracista y descolonial, debe sumar con valentía e ir junto a nuestras hermanas, reconocernos en ellas y con ellas. El feminismo del 1% de la tele, la curul y el escritorio que pulula no fue y nunca será suficiente.

Antes de ser una centraca de vida precaria en España, no me cuestionaba tanto mi racismo, hoy todos los días me lo reviso, reconozco también mi deuda. Desde lejos, solo tengo la palabra.

Mi solidaridad para con las mujeres del pueblo de Térraba y Cábecar, con las mujeres indígenas que resisten y luchan. Para mis hermanas indígenas que, desde sus conocimientos y fuerzas ancestrales, tejen la lucha feminista con hilos rebeldes, de muchos colores y de digna rabia.

Madrid, 8 de maro de 2020.

(*) Ana Marcela Montanaro, Jurista, feminista, especialista en derechos humanos, y activista social. Directora del Observatorio Ético Internacional-Madrid. (OBETI)