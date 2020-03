EEUU extiende licencia para cooperación con empresa china Huawei

Washington, 11 mar (Sputnik).- El Gobierno de EEUU extenderá su licencia general para que las empresas cooperen con el gigante tecnológico chino Huawei hasta el 15 de mayo, dijo el Departamento de Comercio el martes en un aviso.

«El Gobierno de los Estados Unidos ha decidido extender hasta el 15 de mayo de 2020, la licencia general temporal para Huawei Technologies Co., Ltd. (Huawei) y 114 de sus afiliados no estadounidenses en la Lista de Entidades», según un aviso programado para que publicara el 12 de marzo y que fue revelado el martes.

El Departamento de Comercio revisó la fecha de vencimiento de esta regla, agregando el 15 de mayo en lugar del 1 de abril.

Las compañías estadounidenses pueden cooperar con Huawei solo en áreas no relacionadas con la seguridad nacional, agrega el documento.

Estados Unidos acusa a Huawei de colaborar con el ejército y la inteligencia chinos y de usar sus equipos para fines de vigilancia ilegal, algo que la compañía refuta como injustificado, políticamente motivado y prácticas anticompetitivas.

En mayo, Washington puso en la lista negra a Huawei y a cerca de 70 de sus afiliados para evitar que compren tecnología estadounidense y que hagan negocios con empresas locales sin la autorización gubernamental pertinente. (Sputnik)