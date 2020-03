El Covid 19 salvará la economía mundial

Puede sonar extraño, ante un mundo lleno de miedo, el miedo a lo desconocido, el miedo a la muerte, “la peste” que representa este Covid 19, originario al parecer en Wuhan, China.

No hay duda que estas enfermedades virales “emergentes”, es decir son enfermedades nuevas en la humanidad, causan miedo por muchas razones, la primera es el desconocimiento de la historia natural de la enfermedad. Cada enfermedad tiene una historia natural, cuyo cronograma es en su curso similar en las mayorías, en el estudio epidemiológico y curso clínico. Los investigadores llegan a saber el curso de la enfermedad y las características de la misma, el mejor manejo del cuadro clínico y las medidas más efectivas de prevención.

Ante un enorme interrogante, surge el miedo, producto del desconocimiento (no de la ignorancia en sí misma) y de la novedad, solo comenzará a saberse todo alrededor de una nueva enfermedad, después de muchos casos, quienes se contagian y se enferman (morbilidad) y quienes no se recuperan, lastimosamente muchos son mortales (mortalidad). Estos parámetros: morbilidad y mortalidad, son esenciales para enfrentar un brote epidémico, mientras esto no se conoce, todo va dirigido a evitar el contagio y la propagación del agente causal: el virus. En muchos sentidos, ya hay experiencia con los casos del SARS y H1N1, cuadros muy violentos que han azotado a la humanidad en los últimos años, dejando una experiencia médica muy valiosa que ha probado su eficiencia.

No pretendo criticar a nadie, no, todos somos “primerizos” en estas lides, por ende todos tenemos tendencia a sentir temor. Ahora bien, el brote del Covid 19 ha sembrado el temor mundial y se han tomado medidas insólitas como poner en cuarentena un país entero, Italia, ni que decir del miedo de que quien tose o estornuda cerca de uno, sea visto con malos ojos. Las recomendaciones de las autoridades sanitarias costarricenses son excelentes, pero eso no detiene el brote, porque parece que el comportamiento del virus es en picos violentos, seguidos de disminución de los mismos, aunque “aún no sabemos el comportamiento de los casos una vez sobrevivan al contagio”, esperamos que sea similar a los virus mencionados anteriormente.

Ahora, éste temor, algunas veces rayando en lo irracional, ha hecho a oleadas de multitudes, volcarse a comprar productos de limpieza, alimentos no perecederos y evitar la asistencia a lugares muy concurridos. Esto traerá un movimiento de dinero nunca visto en los últimos treinta o más años, aunado al apuntalamiento de la mayoría de los gobiernos para combatir la recesión. Estamos ante la fórmula perfecta para revitalizar la economía mundial, saldrá fortalecida indiscutiblemente, lo cual se verá en poco tiempo, porque la epidemia (pandemia???) parece ir buscando la caída, aunque no será a corto plazo. ¿Cuántos millones de millones de dólares se han movido en estos últimos quince días? No lo sé, pero imagino que demasiado, lo que se sumará a una baja en los aranceles multinacionales “por humanismo”, y traerá una nueva vía de la economía. Las empresas turísticas y las aerolíneas tendrán que rebajar ostensiblemente los precios.

Es por la suma de todas esa razones por lo cual me atrevo a pronosticar una mejoría en la economía mundial. Ya el desplome del petróleo, es el primer logro positivo, EE.UU. prohibió la venta de petróleo de reserva, porque los mercados mundiales se vinieron abajo.

Todos estos factores dejarán una nueva ruta que caminar en la economía mundial.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico.