Trump dice que se siente «muy bien» y que está abierto a realizarse prueba por coronavirus

Washington, 10 mar (Sputnik).- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo a los periodistas este martes que goza de muy buena salud, pero señaló que está abierto a realizarse pruebas por el nuevo coronavirus (covid-19).

«Me siento extremadamente bien, me siento muy bien; pero supongo que no es gran cosa hacerse la prueba y es algo que haría (…) hablé con el médico de la Casa Blanca, un tipo excelente, talentoso, dijo que no ve razón para hacerlo; no hay síntomas, no hay nada», dijo Trump.

El lunes, un informe del grupo de prensa de la Casa Blanca señaló que el congresista estadounidense Matt Gaetz, quien decidió ponerse en cuarentena después de estar en contacto con una persona infectada hace 11 días, abordó el avión presidencial con Trump el lunes por la tarde.

El lunes, la portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, dijo a los periodistas que Trump no fue examinado para detectar el nuevo coronavirus porque «no ha tenido contacto cercano prolongado con ningún paciente confirmado».

La oficina de Gaetz dijo el lunes que el congresista no está experimentando ningún síntoma asociado con la nueva infección por coronavirus, pero fue examinado y está esperando los resultados.

Este martes, el congresista dijo que la prueba fue negativa. (Sputnik)