Dice el Himno al Cantón de Talamanca: “La rebelde Talamanca Llamaron; Conquistadores muy enojados. Cuando en su intento de robar esta tierra Nuestros hermanos valerosos lucharon.” E incluye lo dispuesto que “2- Se ordene por parte de las autoridades locales su ejecución en todo evento oficial del cantón y en los actos cívicos en los centros educativos con el debido protocolo”).

Por si este tema fuese considerado de interés cultural por el Ministerio de Cultura o de interés educacional por el Ministerio de Educación (por si acaso, digo) me pregunto cuál podría ser su criterio si consideraran los factores que apunto a continuación.

El Himno está en castellano, en un estilo de redacción hispánico convencional y característico de una determinada época y de un determinado tipo de composición. Yo no percibo ni en la letra ni en la música nada de la “gran diversidad de culturas, danzas tambores y cantos sagrados” de los que habla el Himno. No conozco los instrumentos típicos propios del lugar ni los fundamentos de sus lenguas ni sus moldes rítmicos y melódicos, pero me gustaría saber dónde están; en mi ignorancia me pregunto, por ejemplo, dónde están las flautas de caña, las ocarinas, las caracolas, los tambores del lugar, los cánticos, las sonajas y los cascabeles de barro o semillas, el ritmo de esa parte de la Tierra y su propia concepción de lo auditivo y lo expresivo.

Me pregunto (sobre la música y letra del Himno) por qué me suena tanto a himno de colegio típico y a retórica colonial típica, en este caso de la cultura capitalina dominante del país, de origen “occidental”; es decir, por qué sigue las mismas reglas de composición, melódicas, armónicas y rítmicas y los patrones dominantes del “blanco” de origen europeo y no la naturaleza de la tierra local, en este caso la del Cantón de Talamanca. Bueno, supongo que es porque el patrón escogido para esa composición es el típico que trajo la Conquista en 1492. Sospecho que está hecha la partitura con las mismas notas y con los mismos pentagramas y símbolos del formato europeo estándar y escrita la letra en la lengua del Conquistador.

Y ¿los instrumentos musicales para los que está concebido el Himno? Igual: son algunos de los que trajeron a América las distintas conquistas y colonizaciones, entre los que encontramos los siguientes: guitarra, flauta traversa, mandolina, oboe, fagot, trombón, clarín, trompeta, banjo, piano, arpa, pandereta, castañuelas, xilófono metálico, armonio, timple canario, clavecín, órgano, contrabajo, viola, platillos, violoncelo, acordeón, bandoneón, armónica, atabales o timbales, saxofón, helicón o sousafón, tuba y corno francés, entre otros; Ni mencionar los instrumentos eléctricos o electrónicos porque son de creación más reciente y en muchos casos americanos, pero sí puedo garantizar que no fueron ni inventados ni manufacturados ni usados por aborígenes de ningún sitio de América para expresar su tradición oral artística, ritual y milenaria antes de su invención.

Prácticamente toda la música “clásica” y popular comercial de América y de Europa en forma de, por ejemplo: sinfonía, concierto, romanza, mambo, chachachá, foxtrot, charlestón, mazurca, tango, can-can, bolero, vals, jota, pasodoble, flamenco andaluz, swing, polka, pasillo, rock, corrido, son cubano, merengue, zamba, samba, himno, folclore poscolonial y prácticamente toda la música que conocemos, que escuchamos cotidianamente, que escuchamos en el cine y la televisión, etc., con raras excepciones, está concebida, compuesta y ejecutada conforme a la misma escala musical de las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, las mismas claves, los mismos acordes, los mismos bemoles y sostenidos, etc., y todo ello escrito en los mismos pentagramas de cinco líneas y con los mismos símbolos, los mismos patrones rítmicos y compases que no eran los de la América precolombina.

Transcribo textualmente: “El himno creado por el profesional en música Johnny Méndez Urbina; representa, claramente, la idiosincrasia del ser talamanqueño, la manera de vivir de los habitantes, la belleza de su entorno natural y el sentimiento de querer construir cada día una Talamanca mejor donde querer permanecer por siempre. Todo ello, en aras de colocarlo con tinta indeleble en la mente de las generaciones actuales y futuras, para cultivar el arraigo y amor por esta amable tierra talamanqueña” (La Gaceta número 72 del 25 de abril de 2018).

El Alcalde y educador Marvin Gómez Bran dijo: “He encontrado desde el inicio de mi gestión un vacío cultural y educativo al no poder contar con un himno del cantón que reúna las más genuinas raíces de nuestro pueblo y nuestras costumbres ancestrales y que enarbolen en un todo un grito de generación en generación y dejar como gobierno local un verdadero legado cultural que sea insigne y estandarte de un regocijo y despertar de un pueblo que manifeste su fe y su esperanza en un Talamanca unido fuerte y desarrollado” (Sesión Ordinaria número 95 del Consejo Municipal de Talamanca del 6 de abril de 2018).

No me alcanza mi lógica para hacer con los siguientes ingredientes una albóndiga que quede bien amasada y no se desintegre en la sopa; ¿con cuáles ingredientes?: lo que está ocurriendo en la localidad, el tratamiento que han venido dando el Estado y la ciudadanía del país a la localidad en los últimos 200 años, el Himno, el demagógico discurso oficial por la democracia, la paz, el bicentenario y el amor entre los habitantes (y nada menos que como “ejemplo para el mundo”) y el persistente señalamiento de El Conquistador como asesino y ladrón (conquistador, asesino y ladrón que al cabo del tiempo viene a ser la población actual no indígena del país incluido todo su campesinado, es decir, en parte usted y yo); eso entre otras incongruencias más.

Persiste en mi mente la interrogante: ¿por qué miembros de un grupo humano del país van a desdibujar lo que se supone es su clamor genético y esencial ante la sociedad utilizando las formas y los instrumentales de su enemigo? Pero además ¿por qué cuando no están bajo coerción alguna y por voluntad propia? Porque… ¿por voluntad de quién más podría ser? Sólo que por la de alguna entidad todopoderosa con el aparato y el poder necesarios para disponer, hacer y deshacer a su antojo. ¿Como el aparato del poder? ¿Eh…? ¡Aaaahhh no! ¡Noooo, no, no…! ¿Usted cree?…

(*) Orlando García-Valverde, Traductor-Intérprete Oficial