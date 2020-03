Australia suspenderá desde el lunes reuniones no esenciales con más de 500 asistentes

Sídney, 13 mar (Sputnik).- Siguiendo las recomendaciones de los médicos, el Gobierno de Australia anunció que los actos masivos con la asistencia de más de 500 personas quedarán suspendidos a partir del lunes 16 de marzo.

El primer ministro Scott Morrison, citado por el canal 9News, dijo que «el objetivo es simplemente reducir la velocidad de transmisión del coronavirus en Australia».

La restricción, precisó él al reunirse con los máximos ejecutivos regionales, se aplicará únicamente a las reuniones no esenciales.

«Eso, por supuesto, no incluye escuelas. No incluye conferencias universitarias. No se refiere a las personas que se suba al transporte público o vaya a aeropuertos o cosas por el estilo», dijo.

Al mismo tiempo, Morrison señaló que las autoridades suben al nivel 3 la alerta para viajeros.

«Hemos decidido hoy, a través del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio, que ahora aconsejamos a todos los australianos que reconsideren su necesidad de viajar al extranjero en este momento, independientemente de su destino, edad o estado de salud; (si) viajar no es esencial, considere cuidadosamente si ahora es el momento adecuado», dijo en una reunión del COAG (Consejo de Gobiernos de Australia).

El jefe médico de Australia, Brendan Murphy, defendió la necesidad de suspender los actos masivos estos días.

«Es posible que solo haya una o dos personas en un evento muy grande que puedan estar portando el virus, y la posibilidad de propagación a través de esos eventos grandes acelera la tasa de progresión de este virus», dijo.

Hasta la fecha, Australia ha confirmado 156 casos de nuevo coronavirus, entre ellos tres letales.

El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud definió como una pandemia la enfermedad covid-19, causada por un nuevo coronavirus que empezó a propagarse desde la ciudad china de Wuhan a finales de 2019.

A nivel global, el patógeno ya infectó a más de 134.000 personas en unos 120 países y provocó más de 4.900 muertes, la mayoría en la China continental.

Más de 70.000 personas se recuperaron de la infección. (Sputnik)