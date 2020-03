Juez federal de EEUU ordena liberar a exsoldado e informante de WikiLeaks Chelsea Manning

Washington, 12 mar (Sputnik).- Un juez federal de EEUU ordenó el jueves la libertad de la exsoldado Chelsea Manning, que permanece detenida por negarse a declarar en contra del fundador del portal de filtraciones WikiLeaks, Julian Assange, reportaron medios locales.

«La corte considera que la comparecencia de Manning ante el gran jurado ya no es necesaria, a la luz de lo cual su detención no sirve a ningún propósito coercitivo», dice el documento judicial citado por el medio de información jurídica The Appeal.

El juez Anthony Trenga dispuso así que sea puesta en libertad aunque mantuvo la obligación de pagar multas por valor de 250.000 dólares por negarse a testificar ante el gran jurado que entiende el caso de Julian Assange, detenido en Londres a la espera del juicio de extradición a EEUU.

La defensa de Manning, que cuando trabajaba como analista de inteligencia para el ejército de EEUU filtró una enorme cantidad de documentos clasificados a WikiLeaks sobre el papel de su país en las guerras contra Afganistán e Irak, dijo el miércoles en la corte que la detenida había intentado suicidarse en la cárcel de Alexandria (Virginia) donde permanecía en confinamiento solitario.

Para Manning, que había tratado de quitarse la vida en al menos dos ocasiones, también en prisión, fue el tercer intento de suicidio.

«A pesar de esas sanciones, que han incluido hasta ahora más de un año del llamado encarcelamiento ‘coercitivo’ y casi medio millón de dólares en amenazas de multas, ella se mantiene firme en su negativa a participar en un proceso secreto del gran jurado, que ella considera muy susceptible de abusos. La señora Manning ha indicado previamente que no traicionará sus principios, incluso bajo el riesgo de graves daños para ella misma», dijeron sus abogados.

Manning lleva un año encarcelada y, según el sitio web releasechelsea.com, acumuló multas por 256.000 dólares hasta el 12 de marzo, por haberse negado a testificar.

Manning afirmó haber revelado todo lo que sabía sobre el asunto durante el juicio en su contra.

Tras el arresto de Assange en Londres en abril pasado, las autoridades estadounidenses comunicaron que había sido acusado de conspiración en relación con la publicación de documentos militares clasificados sobre las guerras de EEUU en Irak y Afganistán, proporcionados por Manning.

Chelsea, antes conocida como Bradley Manning, cumplió siete de los 35 años de la condena que recibió por la filtración a WikiLeaks.

La sentencia de Manning fue conmutada por el expresidente Barack Obama (2009-2017) a principios de enero de 2017, durante sus últimos días en el cargo. (Sputnik)