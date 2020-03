Los casos del coronavirus llegan a 109 en Israel y 30 en los territorios palestinos

Jerusalén, 12 mar (Sputnik).- Israel y la Autoridad Nacional Palestina (ANP) luchan por contener un brote local de coronavirus que prácticamente ha detenido el tráfico aéreo dentro y fuera de Israel y ha puesto a decenas de miles de personas bajo cuarentena.

En Israel, hay 109 personas diagnosticadas con la enfermedad -cuatro de ellas ya se recuperaron- y 30 enfermos fueron detectados en los territorios palestinos.

El Gobierno israelí ha prohibido las reuniones en interiores de más de 100 personas e insta a las personas a evitar reuniones innecesarias.

Desde las 20.00 de este jueves (las 18.00 GMT), los extranjeros que no puedan demostrar que se pueden quedar pasando la cuarentena en una casa, no un alojamiento turístico, no pueden entrar en el país.

Los israelíes llegados del extranjero tienen que ponerse bajo cuarentena en sus casas.

Israel cerrará escuelas y universidades en un intento de frenar la propagación del virus, según anunció este jueves el primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu.

La medida no incluirá instalaciones de educación especial, internados, centros juveniles en riesgo y jardines de infancia, y agregó que los niños en los grados primero a tercero asistirán a guarderías especiales. (Sputnik)