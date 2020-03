Maduro anuncia cooperación entre Venezuela y Brasil para enfrentar el coronavirus

Caracas, 14 mar (Sputnik).- El presidente Nicolás Maduro anunció este viernes que tras una conversación entre los ministros de Defensa de Venezuela y Brasil, Vladimir Padrino López y Fernando Azevedo e Silva, se acordó la cooperación para tomar decisiones conjuntas en la frontera de ambas naciones para enfrentar el coronavirus.

«Hoy se hicieron las gestiones con el Gobierno de Brasil y tengo que decir que hubo una muy buena conversación de cooperación entre el ministro de la Defensa de Brasil y el ministro de la Defensa de Venezuela, se han tomado decisiones conjuntas entre ambos gobiernos para atender la situación fronteriza, medidas que se están tomando en Brasil que nos proponen a Venezuela», expresó Maduro en cadena de radio y televisión.

El mandatario lamentó que Colombia se niegue a conversar con Venezuela para enfrentar de forma conjunta al coronavirus, debido a que comparten 2.219 kilómetros de frontera.

«Nuestro canciller (Jorge Arreaza) ha estado llamando a la canciller colombiana (Claudia Blum) y no contesta la llamada, el ministro de Salud de Venezuela (Carlos Alvarado) ha estado llamando al ministro de Salud en Colombia (Fernando Ruiz Gómez) y no contesta la llamada, el ministro de Defensa ha estado llamando al ministro de Defensa colombiano (Carlos Holmes Trujillo) y no contesta la llamada», sostuvo.

Maduro le pidió a su homólogo Iván Duque dejar a un lado el extremismo ideológico, pues aseguró que se trata de una causa humanitaria y de la salud y la vida de los pueblos de Colombia y Venezuela.

«Es obligante la coordinación del Gobierno de Colombia y el Gobierno de Venezuela, entre las autoridades sanitarias, militares, policiales fronterizas», sostuvo.

El jefe de Estado también aseguró que la oposición está dispuesta a trabajar con su Gobierno para enfrentar el coronavirus en esa nación sudamericana.

«He recibido un buen mensaje de la gobernadora del Táchira (Laydi Gómez), de los gobernadores de la oposición, para trabajar mancomunadamente, de los alcaldes y alcaldesas de la oposición; aquí no hay oposición y Gobierno ahorita, aquí todos somos venezolanos y venezolanas y trabajamos mancomunadamente», acotó.

El 12 de marzo, el mandatario anunció la suspensión de vuelos provenientes de Europa y Colombia, y este 13 de marzo, tras confirmar los primeros dos casos, quedaron paralizadas las actividades escolares, y se exigió el uso de mascarillas para el ingreso al metro y a los trenes.

Alerta

Maduro, pidió el viernes a su equipo de Gobierno mantenerse alerta ante los dos primeros casos de covid-19 confirmados en su país y aseguró que se trata de una catástrofe mundial.

«Máxima moral, máxima resistencia, en los próximos 30 días aquí no duerme nadie, de los equipos policiales, de los equipos militares (…) aquí nadie se duerme en los laureles, porque estamos ante una catástrofe mundial, una verdadera catástrofe mundial y no estoy exagerando», señaló el mandatario durante una reunión con su equipo de Gobierno transmitida en cadena de radio y televisión.

El mandatario declaró el estado de emergencia nacional afrontar la pandemia del coronavirus y aseguró que junto a su equipo de Gobierno está evaluando medidas drásticas, como la suspensión de actividades laborales.

El jefe de Estado declaró que los restaurantes podrán seguir vendiendo comidas para llevar, pero no están permitidas las reuniones.

Tras conocerse estos casos el Gobierno ordenó la suspensión de actividades escolares y la utilización de mascarillas para todos los usuarios del sistema de transporte público.

decretó el viernes el estado de alarma para enfrentar el coronavirus, luego de confirmarse dos casos en esa nación sudamericana.

«Procedo a firmar, a decretar el estado de alarma constitucional que nos lleve a una situación plena de enfrentamiento y confrontación de esta pandemia mundial» expresó el jefe de Estado en cadena de radio y televisión.

El mandatario dijo que comenzará una cuarentena preventiva y que en los próximos días anunciará otras medidas.

Maduro también manifestó que evalúan la suspensión de actividades laborales por región de forma progresiva.

El viernes, el Gobierno venezolano suspendió las actividades escolares a partir del próximo lunes 16 de marzo, ante la llegada del coronavirus al país.

El presidente reiteró que desde el sábado 14 de marzo no se aceptará ningún a pasajero en el sistema de metro y ferrocarriles sin tapabocas.

El mandatario señaló que entre el jueves y hoy realizaron más de 80 pruebas a ciudadanos para detectar casos de coronavirus. (Sputnik)