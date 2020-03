Mercados y farmacias de Venezuela abarrotados ante confirmación de dos casos de covid-19

Caracas, 14 mar (Sputnik).- Los supermercados y farmacias de Venezuela estuvieron el viernes con largas filas de personas que intentaban comprar alimentos y medicamentos para permanecer en casa los próximos días, tras confirmarse los dos primeros casos de coronavirus en el país.

«Yo prefiero comprar todo de una vez y no tener que salir en los próximos días, me da miedo contagiarme yo y luego contagiar a un familiar mayor, realmente todo esto me genera mucha angustia», dijo Roberto Cabrera de 35 años, mientras realizaba un mercado de alimentos principalmente no perecederos.

El presidente Nicolás Maduro y su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, llamaron a la población a mantener la calma y a evitar encuentros masivos.

Sin embargo, esta agencia corroboró el viernes, en un recorrido por los supermercados y farmacias de la ciudad, que la mayoría estaban repletos de ciudadanos, algunos con tapabocas y guantes y otros no.

Algunos expresaron sentir temor, pues aseguraron que sus ahorros eran insuficientes para comprar suficientes alimentos para un mes.

“Yo tengo apenas 2.000.000 de bolívares (moneda local, equivalente a 27 dólares) en mi cuenta, y eso me preocupa, porque veo que la gente que si puede se está llevando todo y cuando yo necesite y me paguen no voy a poder comprar nada, espero que no sea así, pero siento que con esta crisis vamos a retroceder a los escenarios de 2017, y todo va aumentar, es lo que más me preocupa en este momento”, señaló Susana Manrique de 56 años.

En los supermercados los productos más comprados eran proteína anímela, harina para preparar arepas (bollos típicos venezolanos), leche, atún, papel higiénico, enlatados, desinfectantes y agua potable.

Mientras, para la tarde de este viernes ya escaseaban en las farmacias guantes, mascarillas, calmantes, antigripales y vitaminas.

Las dos personas que resultaron positivas en Venezuela habían estado recientemente en Europa y Estados Unidos.

Tras conocerse estos casos el Gobierno ordenó la suspensión de actividades escolares y la utilización de mascarillas para todos los usuarios del sistema de transporte público.

El jueves, como medida preventiva, el presidente Nicolás Maduro ya había anunciado la suspensión de vuelos provenientes de Europa y Colombia, así como la prohibición de actividades masivas y ordenado el cierre de museos.

El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió como pandemia la enfermedad covid-19, causada por un nuevo coronavirus que empezó a propagarse desde la ciudad china de Wuhan (sureste) a finales de 2019.

A nivel global el patógeno ya infectó a más de 136.000 personas en unos 121 países y provocó más de 5.000 muertes, la mayoría en la China continental, Italia e Irán. (Sputnik)