Ministerio de Exteriores chino sugiere que fue el Ejército de EE.UU. quien «ha llevado» el covid-19 al país asiático

Pekín, 13 mar (RT/Sputnik).- El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lijian Zhao, exigió este jueves a EE.UU. que revele lo que está ocultando sobre los orígenes del covid-19, llegando a sugerir que el Ejército estadounidense «ha llevado» el coronavirus a China.

En una serie de tuits Zhao se refirió a las recientes declaraciones de Robert Redfield, director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), en la Cámara de Representantes de EE.UU.

Este miércoles, Redfield reconoció que algunos casos del coronavirus en EE.UU. fueron clasificados erróneamente como influenza ya que los médicos no tenían una prueba precisa para la nueva epidemia en aquel momento. El alto cargo no dio detalles sobre cuándo aparecieron estos casos mal evaluados por primera vez, y solo señaló que «algunos casos han sido diagnosticados de esa manera».

¿Qué dijo exactamente Redfield?

Hablando sobre el hecho de que en EE.UU. no hay equipos de prueba suficientes, el miembro de la Cámara de Representantes, Harley Rouda, le preguntó a Redfield si sin estos ‘kits’ de prueba «es posible que aquellos que han sido susceptibles a la influenza hayan sido clasificados erróneamente en cuanto a lo que realmente tenían» y si «es muy posible que en realidad tuvieran el covid-19».

Redfield respondió que la práctica estándar requiere primeramente hacer pruebas para detectar la influenza. «Pero solo si les fueron realizadas las pruebas. Entonces, si no se les hicieron las pruebas, no sabemos qué es lo que tenían», concluyó Rouda, al tiempo que preguntó si en EE.UU. hay personas «muriendo por lo que parece ser influenza, cuando en realidad podría ser el coronavirus».

«Algunos casos han sido diagnosticados de esa manera en Estados Unidos hasta la fecha», respondió el director de los CDC.

«Los CDC fueron pillados en el acto»

«Los CDC fueron pillados en el acto. ¿Cuándo apareció el paciente cero en EE.UU.? ¿Cuántas personas están infectadas? ¿Cómo se llaman los hospitales? Podría ser el Ejército estadounidense quien llevó la epidemia a Wuhan«, señaló este jueves a través de su cuenta en Twitter el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, reaccionando de esta manera a las declaraciones de Redfield.

Zhao además pidió a EE.UU. que sea «transparente» y que haga «públicos sus datos». «¡EE.UU. nos debe una explicación!«, declaró el vocero.

En un tuit separado Zhao también instó en que EE.UU. informara a China sobre cuántos de los «34 millones de casos de influenza y 20.000 muertes» reportados por Washington están relacionados con el covid-19.

Sin embargo, el portavoz no elaboró cómo o cuándo el Ejército de EE.UU. «llevó» el covid-19 al territorio de China.

Mientras tanto, en el país asiático está circulando una teoría que el virus podría haber sido llevado a China por los atletas militares estadounidenses que participaron en los Juegos Mundiales Militares en la ciudad de Wuhan el año pasado, según recoge The Hill. No obstante, no hay evidencia que respalde esta acusación.

«Hay ideas diferentes sobre el origen del coronavirus»

Por su parte, otro portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Geng Shuang, al ser preguntado repetidamente sobre las declaraciones de Lijian Zhao señaló que la comunidad internacional tiene ideas diferentes sobre el origen del coronavirus, según recoge Reuters.

Al mismo tiempo, Geng no comentó directamente a las preguntas de los reporteros sobre si las declaraciones de Zhao son coincidentes con la postura oficial de Pekín sobre el virus.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el brote del nuevo coronavirus fue reportado por primera vez el 31 de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, la provincia china de Hubei. No obstante, la búsqueda del origen de la enfermedad mortal, que ya acabó con la vida de más de 5.000 personas a nivel mundial, sigue estando en curso. (RT/Sputnik)