Ministerio de Salud advierte cierre de centros de diversión por incumplimiento de medidas de prevención (vídeo)

San José, 14 mar (Elpaís.cr).- El Ministro de Salud de Costa Rica, Daniel Salas, advirtió a los administradores y centros de diversión como discotecas, bares, cines, cantinas y restaurantes que deben cumplir con las medidas de control para evitar el contagio por el Covid-19.

El alto funcionario hizo la advertencia tras conocer fotografías y por inspecciones del Ministerio constataron que muchos centros de diversión operaron a máxima capacidad la noche del sábado.

De acuerdo con las medidas dictadas por Salud, dichos centros deberán operar con la mitad de capacidad.

Salas informó que Costa Rica registra 27 casos, la mayoría mujeres, una de ellas embarazada. De los 27 casos, 26 permanecen estables.

El ministro explicó que los casos corresponden a 23 costarricenses y cuatro extranjeros, detectados en San José, Heredia, Guanacaste, Alajuela y Cartago

Hasta el momento se han procesado 415 muestras de personas que se han descartado como casos positivos, aseguró Salas.

El Ministerio de Salud ha insistido este sábado en su llamado a la ciudadanía a permanecer en sus casas durante el fin de semana para evitar el incremento de contagios por el Covid-19

Además, recordó que para Para bajar la curva de casos por COVID-19, se deben realizar acciones preventivas, las mismas recomendadas siempre:

– Lavarmos las manos con agua y jabón.

– Toser y estornudar tapándonos con el antebrazo.

– No saludarnos de beso, ni darnos la mano, ni abrazos.

– No ir a sitios con aglomeración de personas

– No visitemos a personas enfermas.

El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud definió como pandemia la enfermedad covid-19, causada por un nuevo coronavirus que empezó a propagarse desde la ciudad china de Wuhan a finales de 2019.

A nivel global, el patógeno ya infectó a casi 150.000 personas en unos 150 países y provocó más de 5.500 muertes, la mayoría en la China continental, Italia e Irán.

Unas 70.000 personas se recuperaron de la infección.