Cuando las cosas se hacen bien hay que reconocerlo

Columna Poliédrica

Hay gente que no entiende y tampoco dimensiona que la crítica no puede hacerse sin fundamento. Hay personas que pierden la perspectiva al analizar las situaciones que se dan en un momento determinado. Muchos en su afán descalificador no comprenden que las personas no son tontas, que ellas tienen la posibilidad de discernir cuando las cosas se hacen bien y cuando no es así.

A lo largo de la historia han habido situaciones en que es necesario reconocer cuando las cosas se hacen bien. Se podrían citar muchos ejemplos en que, independientemente del partido político que está en el gobierno, se han dado situaciones en las que no ha importado el color político y se han acometido las tareas que ha requerido la población.

Los ciudadanos podemos observar cuando las cosas se están haciendo bien y en beneficio de la población en general. Lo anterior no quiere decir que se olvide los yerros que se han cometido en otras situaciones, simplemente, se trata del más mínimo sentido de justicia; en otras palabras, cuando las personas actúan de manera sincera y desinteresada, ello puede ser percibido por la población y es reconocido sin ningún tipo de mezquindad.

Recuerdo lo acontecido con el huracán Otto y la acción del gobierno encabezado por Luis Guillermo Solís. Aunque uno puede criticar de manera severa la gestión de ese gobierno en diferentes áreas, sí se le debe reconocer que en la atención de aquella emergencia, su actuación fue la correcta. Recuerdo que hubo personas, principalmente con una motivación politiquera, que quisieron enlodar la actuación del gobierno; sin embargo, la población misma salió al paso para reconocer que las cosas se habían hecho bien, que la crítica politiquera fue completamente inapropiada.

Creo que en la actualidad está sucediendo algo parecido con el tema del coronavirus. En lo particular estoy muy a disgusto con el gobierno encabezado por Carlos Alvarado Quesada, salvo excepciones, se trata de una administración que me parece terrible en el manejo de la cosa pública; no obstante, las acciones que se han hecho hasta el momento para atender la emergencia del virus, ha sido el adecuado. Claro está, ello ha sido posible porque todavía tenemos instituciones que así lo permiten y ello ha quedado evidenciado en las últimas semanas.

Me he sentido engañado por la forma en que el gobierno ha venido adoptando una serie de decisiones. Creo que ha traicionado a las personas que creímos en la ejecución de una toma de decisiones en favor de la política social y no en un sesgo economicista para favorecer a los grandes grupos económicos de este país; empero, a pesar de los pesares, no puedo dejar de reconocer que en lo atinente al manejo de la situación de emergencia, los encargados han estado a la altura de las circunstancias.

Por lo tanto, no se debe ser mezquino para reconocer que se ha hecho un manejo responsable de la situación. Por supuesto que me alegra sobremanera, que nuestras instituciones hayan salido al paso y dijeran presente, evidenciando ante la población lo valioso de la institucionalidad de nuestro Estado Social de Derecho. Hago míos los agradecimientos que se han hecho a los diferentes funcionarios públicos que con mística y vocación, han estado prestos para atender la emergencia.

¡Muchas gracias a todos !

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columnapoliedrica.blogspot.com