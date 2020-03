Llegar tarde

Cuando dije que no entendía, al principio, cómo no se ponía en cuarentena en sitios aislados a toda persona que entrara al país proveniente de sitios que ya reportaban casos todo el mundo me tildaba de tremendista, utópico y pesimista, porque la situación aún no ameritaba esa clase de medidas, era algo no factible, etc.

Hoy, con todas estas semanas de retraso se impone pero ¿ya qué? Se sabe y se ha venido sabiendo desde el inicio que han entrado al país muchas personas que andan por ahí y ni sabemos quiénes son que pudieron haber entrado ya contaminadas.

No me explico unas primeras explicaciones que dio el ministro de Salud en que decía que si la persona al entrar al puerto de entrada no mostraba signos de estar enferma sólo tenía que llenar un formulario y listo.

Seré muy imbécil pero francamente no entiendo esa lógica cuando él mismo había explicado lo de los 14 días sin síntomas.

Por esa imposición de hoy de la cuarentena a la entrada no le doy el más mínimo crédito al gobierno. Más bien lo culpo por haber hecho tan tardíamente lo que debería haber hecho hace tres semanas (y ser en eso otra vez “el primero en el mundo”) y por haber dejado entrar sin ningún examen o cuarentena a muchísimas personas solo porque decían que se sentían bien y porque quizás hayan contaminado a cientos de otras personas.

Ya está ocurriendo y nosotros llegamos tarde. Igual con la suspensión de lecciones en todos los centros educativos, bares, prostíbulos y casinos.

Bueno, ya hoy lo hicieron pero conozco casos de dirigentes de centros que hasta este fin de semana pasado se oponían a tales medidas.

(*) Orlando García-Valverde, Traductor-Intérprete Oficial.